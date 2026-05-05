Hon gjorde sju mål när FBSK spelade ut VSGF/RIK B

Louise Andersson gjorde sju mål för sitt FBSK när Virserums SGF besegrades med hela 14-0. Foto: Arkivbild

Frödinge-Brantestad SK ångar på i toppen av fotbollsfemman. I kväll blev det förkrossande 14-0 borta mot Virserums SGF/Rosenfors IK B.

Om matchen i sig finns inte särskilt mycket att säga. Klasskillnaden var enorm och siffrorna kunde ha blivit ännu större. Noterbart är att Louise Andersson svarade för hälften av FBSK:s mål. Gästernas tränare Robin Blomberg berömmer dock hemmalaget för sin insats.

– Det är ett före detta flicklag som nu har startat damlag, och visst skiljer det mycket. Det är ändå kul att se att de kämpar i 90 minuter, håller humöret uppe och inte kändes allt för nedslagna efter matchen. Virserum ska ha all heder, säger han.

Hur ser du på er egen insats?

– Det är lite svårt att säga när det blir så här. I halvtid ändrade vi en del saker i vårt offensiva spel som vi ville träna på, och det slog väl ut, säger Blomberg, som gav extra beröm till Joline Eriksson och Stina Sandh.

FBSK:s mål gjordes av Louise Andersson 7, Amanda Sundberg 3, Linnea Kratz, Elin Kratz, Joline Eriksson och Anna Danielsson.

