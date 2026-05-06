Motionären överraskades i fullmäktige: "Suttit uppe i natt helt i onödan"

Majoriteten har svängt och säger ja till motionen om ett barnahus. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

I kommunstyrelsen sa den rödgröna majoriteten i Vimmerby nej till Kristdemokraternas förslag om att inrätta ett barnahus i norra länet. Motionären Ola Hammarbäck fick sig en överraskning i Plenisalen på måndagskvällen. – Nu har jag suttit uppe i natt helt i onödan, skojade han från talarstolen.

För drygt tio år sedan lyfte Kristdemokraterna frågan om ett barnahus lokalt. Den gången blev det avslag, men när polis och åklagare förra året gick ut med att de önskade att kommunerna i norra länet inrättade ett barnahus tog KD upp frågan igen.

Ett barnahus finns i södra länsdelen och även i majoriteten av alla kommuner i Sverige.

Ett barnahus är en samverkansmodell där polis, åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvård arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler för att utreda misstänkta våld- och sexualbrott mot barn upp till 18 år. Syftet är att minska barnets stress genom att samla alla nödvändiga möten på ett och samma ställe.

– Man behöver inte uppfinna hjulet. Det här funkar ju i 247 andra kommuner. Man kan kika på hur de andra kommunerna har löst det för att hitta den bästa lösningen för kommunerna i norra Kalmar län, sa Linda Caneus, senior kammaråklagare på åklagarmyndigheten i Kalmar, till vår tidning då.

Hoppats att tiden är mogen

En ny motion, med anledning av utspelet från polis och åklagare, författades därför av Kristdemokraterna i vintras. De föreslår att ett barnahus ska placeras i Västervik, där norra länets sjukhus ligger.

"Det är oerhört viktigt att barn, som misstänks ha blivit utsatta för brott, som kränkningar, övergrepp eller annat våld, får största möjliga stöd och skydd, för att inte öka lidandet ännu mer. Våld och övergrepp är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att fokusera på barnets behov, skapa trygghet och ge möjlighet till upprättelse och återhämtning", skrev KD bland annat.

– Nu när polis och åklagare gick ut och påtalade behovet, då kändes det aktuellt att lyfta det i en motion igen. Vi får hoppas att tiden är mogen nu för att införa det även i vår del av länet, sa Ola Hammarbäck, som författat motionen tillsammans med Gudrun Brunegård, i december till vår tidning.

"Behöver tänka om"

Men när frågan var uppe i kommunstyrelsen för ett par veckor sedan sa den rödgröna majoriteten nej. Man ansåg att det som redan finns är att likna vid ett digitalt barnahus.

Uppenbarligen var sista ordet inte sagt. Vid måndagens fullmäktige tyckte fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C) att det var viktigt att majoriteten fick inleda debatten från talarstolen.

– Det här är en fråga som varit uppe flera gånger tidigare. 2022 gjordes en överenskommelse mellan Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Högsby om ett gemensamt upplägg, där man fått ja från både polismyndighet och domstolsdelen, inledde Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden, med att säga.

Hon fortsatte sedan:

– Vi vet att det sedan 2022 har hänt en hel del. Vi har bland annat fått sänkt straffbarhetsålder till 13 år och det kanske är så att vi behöver tänka om. Så därför kommer jag yrka bifall till motionen i kväll.

"Glad att fler känner oro"

Ola Hammarbäck (KD) togs förstås på sängen av beskedet.

– Nu har jag suttit uppe i natt helt i onödan och filat på mitt debattinlägg. Det är jätteroligt och glädjande att S står bakom och även övriga majoriteten som jag tolkar det. Jag var oroad när jag inte fick bifall i kommunstyrelsen. Anledningen till att vi tog upp detta var att polis och åklagare gått ut i media och uttryckt behovet av ett barnahus. Rubriken var "Brottsutsatta barn har sämre förutsättningar i norra länet" och den rubriken oroade mig. Jag är glad att fler känner oro och avstår från det övriga jag tänkt säga, sa Ola Hammarbäck.

Även SD:s Jimmy Rödin gick upp i talarstolen och yrkade bifall. Därefter tog fullmäktige beslut om att anta motionen.

– Det är viktigt att få igenom detta och ett viktigt steg. Nu handlar det om att få med sig övriga kommuner också, kommenterade Ola Hammarbäck efter sammanträdet.