15 KLT-BUSSAR FICK KÖRFÖRBUD – "DET ÄR VÄLDIGT ALLVARLIGT"

Flera resenärer fick hoppa av bussen i morse sedan KLT-fordonet belagts med körförbud. Det utförande företaget hade inte betalat in skatten. Foto: Pressbild

Företaget Go-Ahead kör cirka 21 procent av KLT:s linjetrafik. I månadsskiftet upptäckte Transportstyrelsen att skatten för flera fordon inte betalats in av företaget. – Det är väldigt allvarligt, säger Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör vid KLT.

Jätteföretaget Go-Ahead hamnade i en ytterst ovanlig situation i månadsskiftet. Mängder av bolagets fordon som körs över stora delar av Sverige fick körförbud. Företaget hade missat att betala in fordonsskatten. Det ska direkt sägas att KLT vid 12.40 idag meddelade att bolaget fått besked om att problemet lösts och att skatten betalats in.

I morse valde en chaufför att ställa en buss som kördes mellan Kalmar och Oskarshamn mitt i färden sedan hen fått besked om att fordonet hade körförbud. Passagerarna fick snällt vänta in nästa avgång.

– Vi har fått till oss att skatten inte har betalats in i tid. I samband med det följer de inte heller våra avtal. De ska följa gällande regler för yrkesmässig trafik, säger Öjebrink Åsberg.

Vad har företaget gett för förklaring?

– Enda förklaringen är att pengarna inte kommit in i tid, i övrigt hänvisar jag till Go-Ahead.

"Incident i morse"

I det nuvarande avtalet har Go-Ahead omkring 21 procent av KLT:s linjetrafik.

– De här fordonen utgår från mellersta länet där de har bussdepåer och vissa avgångar har påverkats, linje 160 mellan Oskarshamn och Kalmar bland annat. Våra trafikledare har lyckats lösa de här avgångarna med andra fordon från Go-Ahead och andra företag. Vi hade en incident i morse där föraren valde att ställa fordonet av den anledningen och resenärerna fick hoppa av och ta nästa buss.

KLT gillar inte alls den uppkomna situationen.

– Det är väldigt allvarligt, vi räknar med att företaget ska utföra trafiken i enlighet med de avtal vi har. Vi kommer ta det här vidare med dem.

Kan det bli tal om konsekvenser för företaget?

– Det kommer vi lyfta framöver och jag kan inte svara på det exakt. Vi kan göra avdrag för hur mycket de får betalt och vi har även en vitesmöjlighet eftersom avgångar inte utförts enligt avtal.

Ska köra för KLT framöver

Go-Ahead är ett av de vinnande bolagen i den nästa upphandlingen med KLT.

– Vi har inte fått några signaler om att de inte kan leverera i enlighet med upphandlingen och räknar med att de kommer göra det.

Problemet med körförbuden uppstod vid månadsskiftet.

– Vi har system som uppmärksammar det här och tog omgående kontakt med företaget.