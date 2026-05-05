Ja från banken och stiftelsen – det blir sommarlovskort igen

Anette Fahlström från Sparbanksstiftelsen och Axel Tunek från Vimmerby Sparbank flankerar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C). Alla är glada över att fortsätta med sommarlovskorten. Foto: Simon Henriksson

Alla ungdomar i trakten kan jubla. Nu har Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen tagit beslut om att stötta projektet ett tredje år i rad. – Det är roligt att betala den fakturan när den kommer, säger sparbankens vd Axel Tunek.

Redan i februari avsatte kommunstyrelsen pengar för sommarlovskort även 2026. Busskorten, som gäller över sommaren, brukar kallas sommarlovskort eller sommarlovsbiljetter.

Erbjudandet från Kalmar länstrafik, KLT, gäller för elever som slutat årskurs sex och upp till sista året på gymnasiet. För tre år sedan signalerade kommunen att det var stopp för detta på grund av det ekonomiska läget.

Allt ändrade sig när Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen valde att kliva in och täcka två tredjedelar av kostnaden. Nu står det klart att samarbetet fortsätter även den här sommaren.

För ungdomarna som går i årskurs sju till nio samt ettan eller tvåan på gymnasiet blir det nu ett rabatterat sommarlovskort som kostar 100 kronor.

– Det startar nu på fredag och försäljningen sker i kontaktcenter. Man måste komma hit och fylla i en blankett och sedan kostar det 100 kronor som vanligt. Nu kan KLT skicka ut kortet till telefonen om man vill det, men annars får man hämta ut kortet här också. Vi träffade elevråden tidigare i dag och då var det här den översta punkten som man vill behålla, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

"Modest kostnad"

För Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen var det inget särskilt svårt beslut.

– När det blev en nyhet att kommunen inte kunde upprätthålla det här för tre år sedan var stiftelsen och banken snabba på att kolla upp vad det kunde täckas kosta. Vi kom överens med kommunen om att göra vad vi kan och vi lyckades. Jag vill inte säga att det blivit en tradition, för vi behöver ta det här beslutet varje år, men det är jätteroligt att vi kan fortsätta. Pratar man med ungdomar vet man värdet av det. Det ligger i allas intresse att ungdomar kan ta sig till sommarjobb, aktivera sig och hitta på saker på sommaren. Det är en riktigt rolig sak att kunna bidra till och det är en modest kostnad på 100 kronor, som gör att möjligheterna utjämnas och alla kan ta del av det, säger Vimmerby Sparbanks vd Axel Tunek.

Även Sparbanksstiftelsen är glada över att kunna förverkliga satsningen.

– Det här visar vad det betyder för ungdomar i den åldern att ha den här rörelsefriheten. Det är fantastiskt kul och stort för individen själv att ha den möjligheten till utveckling med den här typen av resande, säger Anette Fahlström, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen.

Strax över 400 förra året

Kommunen har avsatt 120 000 kronor för det här ändamålet och tar sin andel från oförutsedda medel. Förra året var det strax över 400 ungdomar som nyttjade möjligheten att köpa det rabatterade kortet. KLT har inte justerat priserna inför i år.

– Vi såg att det ökade förra året och vi får se hur det blir i år. Det är roligt att betala den fakturan när den kommer, säger Axel Tunek.

Politiken i Vimmerby har varit helt ense om att fortsätta med de subventionerade korten.

– Ungdomarna vill gärna att det fortsätter. Förra året var det någon som upptäckte att Öland tillhörde Kalmar län och förstod att man kunde ta sig dit, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).