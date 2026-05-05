Reserverna i fokus hos Västervik – på två helt olika sätt

Det var till stor del reserverna som stack ut för Västervik Speedway i kvällens premiärmatch. Men på två helt olika sätt. Den ene svarade för sitt livs insats på banan. Den andre lämnade arenan och drog till BB.

Han var glad efter premiärsegern med 53-37 hemma på Hejla Arena, Västervik Speedways nye lagledare Micke Teurnberg. Allra mest gladdes han åt unge reservföraren Noel Wahlquists styrning.

– Vi la en plan redan i höstas och Noel har följt den till punkt och pricka. Han har jobbat stenhårt och är så otroligt värd den här framgången. Både sett till insatsen och poäng (7+1) så är det här Noels bästa insats i Elitserien, det var jättekul att se hans körning i kväll.

Det var Noels insats i den andra reservheatet som stack ut mest, då han fixade 3-3 på egen hand mot Piraternas reservpar Erik Karlsson och Jonathan Ejnermark.

– Där visade han skicklig körning genom att ta sig från sista till första plats, men framför allt imponerade han med sin hårdhet, berömmer Teurnberg.

Nyförvärvet till BB

Anledningen till att Noel Wahlquist fick köra som ensam Västerviksförare i heat 12 var att nyförvärvet Victor Palovaara tvingades lämna arenan mitt under matchen och bege sig till BB.

– Det är två veckor kvar till beräknad födsel, Victor pratade med sin fru precis innan matchen och lämnade sedan grönt ljus för att köra. Efter att ha pratat med sin fru under matchen ändrades planerna och Victor drog i väg, berättar Micke Teurnberg, som inte ville dra för stora växlar på dagens match.

– Nej, det kan man inte göra, men skönt så klart med två poäng. Det är alltid lite nervöst inför en premiär. Sedan hade vi en del problem med den nya banan i inledningen av matchen, men det löste vi fint utan att stressa upp oss. Insatsen var över lag jämn och bra, med fullblodsproffset Robert Lambert som stack ut poängmässigt (maximala 12+3).