Nya rekommendationer – här ska alla över tre år vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla över tre år som vistas i kommuner som fått riskområde 1 att vaccinera sig.

Antalet personer som drabbas av TBE ökar med cirka sex procent varje år. Idag har Folkhälsomyndigheten gått ut med nya rekommendationer. Västervik och Mönsterås är de två kommuner med högst förekomst i länet.

FHM har gått igenom förekomsten i alla kommuner i landet och Västervik och Mönsterås hamnar i riskområde 1 där frekvensen av TBE ligger mellan måttlig till hög. Det innebär att rekommendationen är att alla över tre år bör vaccinera sig mot TBE.

Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Kalmar placeras i riskområde 2, vilket innebär en låg förekomst av TBE.

Övriga kommuner i länet bedöms ha mycket låg eller ingen förekomst av TBE.

Den nya rekommendationen från myndigheten ser ut såhär:

Vuxna och barn från 3 års ålder som riskerar att bli fästingbitna i riskområde 1.

Personer med nedsatt immunförsvar som är bosatta eller regelbundet vistas i riskområde 1 eller 2, eller i en kommun som angränsar till riskområde 1 eller 2.

Cirka 300 vårdas på sjukhus varje år

TBE kan vara väldigt farligt och till och med dödligt. Varje år får mellan 250-350 personer vård på sjukhus på grund av TBE. Rekommendationerna fungerar som ett stöd för regionerna i deras beslutsfattning.

– Vaccination är en effektiv åtgärd för att förhindra TBE-relaterad sjukdom och död. Personer som riskerar fästingbett i stora områden i Sverige söder om Dalälven har nytta av att vaccinera sig utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning, men riskerna varierar, säger Ulrika Marking, utredare och infektionsläkare.

Besluten ligger hos regionerna

Regionerna fattar själva beslut om vaccinering. Såhär beskriver FHM sin bedömning av landets kommuner:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer utgår från beräkningar av förekomsten av TBE bland personer som uppskattas vara ovaccinerade i olika områden. Rekommendationerna om TBE-vaccination vänder sig till regionala beslutsfattare. De är inte bindande, och rekommendationen innebär inte att vaccinet är gratis för den som vaccineras. Eftersom risken för att smittas av TBE varierar mellan olika regioner kan det vara kostnadseffektivt att vaccinera en viss åldersgrupp i en region, medan det inte är kostnadseffektivt i en annan region. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en hälsoekonomisk analys som undersöker relationen mellan kostnader och nytta av vaccination vid olika nivåer av TBE-förekomst, som underlag för regionernas beslut om subventioner av vaccination mot TBE.