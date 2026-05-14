14 maj 2026
Fem nya medaljer till Vimmerby Kampsport

Vimmerby Kampsport skördade framgångar under Värmdö Open. Genrebild. Foto: MostPhotos

SPORT 14 maj 2026 10.00

Guld, dubbla silver och dubbla brons. Vimmerby Kampsport tog med sig flera taekwondo-medaljer hem från Värmdö Open.

I helgen deltog medlemmar från Vimmerby Kampsport i Wärmdö Open Poomsae och Wärmdö Open Kyorugi. Under lördagen poomsae-tävling lyckades huvudinstruktören Patric Sköld ordna ett silver i klassen U50 mix efter en stark prestation.

På söndagen fortsatt framgångarna i kyorugi där Leo Eklund vann guld, Ivar Carlsson silver och Oliwer Hermansson och Vilgot Myrsäter varsitt brons. 

– Vi är väldigt stolta över våra tävlande. De visade både mod, disciplin och fin utveckling på tävlingsmattan, säger klubben.

Lomma Cup väntar

Under lördagens tävlingar hade klubben coachstöd av Daniel Wester och på söndagen hjälpte både han och Patric Sköld till.

I slutet av maj åker tio av klubbens medlemmar till Lund för att delta i Lomma Cup, en a Sveriges största tävlingar inom taekwondo. 

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

