DEBATT: Företagen vill investera – men politiken bromsar

Hälften av ledande bolag i Sverige har skjutit upp eller stoppat investeringar kopplade till energi, ny teknik och omställning de senaste tre åren. Det visar en ny undersökning från UN Global Compact Sverige, FN:s hållbarhetsnätverk för företag, genomförd bland 333 representanter för företag inom industri, energi, finans, transport, handel och teknik.

Orsaken är inte bristande vilja. Sju av tio företag planerar att öka sina investeringar de kommande åren. Det som bromsar är osäkerheten kring de politiska spelreglerna. Nio av tio företag upplever de politiska förutsättningarna för omställning som instabila, och lika många anser att dagens spelregler utgör ett hinder för investeringar.

Ett av företagen beskriver konsekvensen: ”Fossila lastbilstransporter har blivit mer lönsamma än ellastbilar de senaste fyra åren. Därför har elektrifieringen stannat upp.”

Sex av tio företag ser en stor eller mycket stor risk för sin långsiktiga konkurrenskraft till följd av den politiska osäkerheten. Det handlar inte om hållbarhetssymbolik – det handlar om investeringar i elförsörjning, produktion och ny teknik som avgör hur svenska företag ska konkurrera de kommande decennierna.

Inför valet 2026 uppmanar vi partierna att göra tre saker:

1. Säkra en blocköverskridande klimatöverenskommelse så att spelreglerna håller över regeringsskiften

2. Sluta skicka motstridiga signaler när svensk politik och EU-regler drar åt olika håll

3. Involvera näringslivet tidigare när politiken utformas.

Vi ser gång på gång att företagen vill investera i omställningen. Det som saknas är politiska besked om vilka spelregler som gäller på sikt.

Philip Thormark ,VD, UNGC Sverige

Fakta: UNGC Sverige är landets största hållbarhetsnätverk för företag och den svenska delen av FN:s globala initiativ för hållbart företagande. Undersökningen genomfördes bland organisationens 570 medlemsföretag, som inkluderar samtliga bolag på OMX30.