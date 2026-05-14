Skoltidning firar jubileum med större och fylligare nummer

Ellie Larsson, Wilda Karlsson, Isa Reimhult, Olf Nilsson, Xiao Zheng, Assar Simonsson och Ronja Andersson har skapat, producerat och färdigställt årets nummer av Frizon som fyller 25 år i år. Foto: Ossian Mathiasson

Nu är årets nummer av gymnasietidningen Frizon släppt. Eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning media har jobbat med tidningen i flera månaders tid. Skoltidningen fyller 25 år och eleverna har tagit fasta på historien och resan genom att göra tillbakablickar i arkivet.

På onsdagen var det release för årets upplaga av Frizon, skoltidningen som gymnasiets elever på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning media har producerat och jobbat med att få fram sedan januari månad.

Eleverna som ligger bakom senaste numret av Frizon är Isa Reimhult (chefredaktör), Ronja Andersson (layoutansvarig), Ellie Larsson (sociala medier-ansvarig), Wilda Karlsson (sociala medier-ansvarig), Assar Simonsson (marknads- och bildansvarig), Xiao Zheng (redaktörsassistent) och Olof Nilsson (redaktörsassistent)

Att det är 25 år sedan första tidningen släpptes blev uppmärksammat på diverse olika sätt i samband med tidningssläppet och hamnade dessutom i fokus i tidningen.

”Frizon är inte bara en skoltidning, det är ett avtryck av alla elever som vågat ta plats och alla idéer som fått bli mer än bara just idéer. Det är 25 år av mod, kreativitet och människor som haft något att säga”, skriver chefredaktören Isa Reimhult i sin ledare.

Årets nummer är på 80 sidor

Isa Reimhult berättar att redaktionen har bläddrat i tidigare Frizon-upplagor och hittat ämnen som var aktuella och heta då. Frizons allra första chefredaktör Hilda Reimhult är intervjuad i tidningen.

– Vi blickar tillbaka och har tagit olika artiklar från tidigare tidningar med innehåll som vi tycker är intressant. Vi har till exempel equalism som har uppkommit i en tidigare tidning och som vi har tagit upp igen. Vi har tagit fasta på tidigare elevintervjuer och pratat med dem igen. Man kan säga att vi har gjort återblickar, säger Isa Reimhult.

Arbetet med årets upplaga av Frizon började i januari och har pågått i flera månaders tid. Den färdigställda tidningen är på 80 sidor och har ett brett innehåll med unga, kvinnliga entreprenörer, växande tjejhockey, kommunvalet, Hultsfredsfestivalen, preventivmedel, mobilberoendets evolution, psykisk ohälsa, mode och test av TikTok-recept.

– Vi har haft som mål att få ihop en tjock tidning eftersom det är jubileum. Vi vill att det ska vara maxat, säger Isa Reimhult.

– Och ryggen blir snyggare om tidningen är tjock så 80 sidor var vårt mål, säger Wilda Karlsson.

"Har så bra gemenskap"

Även om det har varit ett intensivt projekt är Wilda Karlsson nöjd med hur klassen, bestående av sju elever, har jobbat med Frizon och färdigställt produkten.

– En stor del i att vi har klarat det är för att vi har så bra gemenskap och är väldigt bra på att samarbeta, fråga, tipsa och trixa för att få alla involverade. Alla har många olika styrkor så vi har lyft varandras styrkor, säger Wilda Karlsson.

Vad har ni lärt er under processens gång?

– Att allting löser sig. Det var mycket jobb med layout för att få alla marginaler rätt. Jag tror att vi lämnade in slutversionen fem-sex gånger innan det blev rätt, säger Ronja Andersson och Isa Reimhult.

– Man får också en större respekt för andra tidningar med hur lång tid det tar att skapa en tidning. Man tänker att det bara är slänga in materialet, men nej.. det är mycket man inte räknar med som tar tid, säger Wilda Karlsson.

Vad tänker du på?

– Det är allt från förarbetet med vad man ska ha för innehåll och hur många sidor man ska i tidningen till att man faktiskt ska göra innehållet så det blir bra med text och stil. Det är också viktigt att det ska följa en röd tråd och att man ska känna att det är en helhet i tidningen. När man är olika människor som jobbar måste man kolla av med varandra så det blir enhetligt, säger Wilda Karlsson.

Får man blodad tand till att fortsätta jobba med tidningsskapande, eller känns det skönt att det är över?

– Även om det har varit stressigt så tycker jag ändå att det är värt det i slutändan. Nu har man en produkt som man kan hålla i och jag tycker att det är så kul att det inte bara ligger på nätet. Nu har man en tidning som man kan bläddra i och man kan vara stolt och säga ”det här har vi gjort”, säger Wilda Karlsson.

– Man hade lätt gjort det igen bara för att det är så kul att kunna hålla i en tidning, säger Isa Reimhult.

– Hade man gjort det med den här gruppen så hade jag velat göra det igen. Vi kan kommunicera med varandra på ett bra sätt, säger Ronja Andersson.

Elevernas arbete hyllas

Gunilla C Johansson, ny handledare på gymnasiets medieinriktning efter att ha jobbat som tidningsmakare på tidningen Innehåll i 15 år, hyllar elevernas arbete och engagemang som hon har följt tillsammans med Mattias Berggren.

– Hela gänget har haft ett enormt driv. Det är väldigt modiga elever som har fångat upp vad de tycker är viktigt för dem att skriva om. De har vänt och vridit på saker och ting och engagerat sig på ett väldigt föredömligt sätt, säger Gunilla C Johansson och fortsätter:

– Ska jag sammanfatta hur de har varit mot varandra och hur de har skött tidningen väljer jag ordet omsorg. Omsorg om personerna som de skriver om, omsorg om att de skriver om aktuella saker och omsorg för varandra. Kör det ihop sig för någon så hjälper någon annan till. De har fångat så sjukt mycket saker på så pass kort tid. Att de är sju personer och har lyckats få ihop en tidning på så här kort tid är imponerande.

Läraren tar även fasta på att skoltidningen fyller 25 år i år.

– Att elever på Vimmerby gymnasium har fått friheten att uttrycka sig och vända och vrida på saker och ting i 25 år är väldigt bra.

Eleverna på gymnasiets försäljning- och serviceprogram hade under onsdagskvällens release öppet i butiken för försäljning av plantor.