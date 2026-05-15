DEBATT: Livet nära skogen är utrotningshotat

Vem vill bo på landet när skogarna omvandlats till ett sargat industrilandskap? Nu hugger skogsindustrin ned de sista naturskogarna i brist på annan råvara. Enligt Riksskogstaxeringen har blåbärsriset minskat med 50 procent sedan kalhyggesbruket infördes. De gamla stigarna är borta och det är allt svårare att hitta svamp eller bär.

Skogsstyrelsen rapporterade nyligen att det inte kommer att finnas några naturskogar kvar i Sverige om 25 år med nuvarande avverkningstakt. Naturskogar, även kallade kontinuitetsskogar eller bondeskogar, är skogar som aldrig har kalavverkats och som tidigare generationers skogsbönder skött med stor omsorg, där vissa träd lämnats för att få växa till sig medan andra tagits ner.

Svåråtkomliga områden fick vara. Men nu avverkas de i rasande takt med hjälp av gigantiska maskiner. I Kalmar län är endast 6,2 procent av den produktiva skogen äldre än 120 år och även denna lilla spillra av naturskog vill skogsindustrin omvandla till virkesåkrar. Vi förfasas över skövlingen av Amazonas och andra regnskogar men, handen på hjärtat, hur hanterar vi skogen här i Sverige?

Svenskarna är ett naturälskande folk där skogen ofta får oss att känna en koppling till det andra levande. Minst 20 procent av oss svenskar söker naturupplevelser minst en gång i veckan (Friluftsliv 2018). Ingen av oss vill frivilligt vistas på ett kalhygge eller i en virkesåker.

I naturskogen trivs inte bara naturälskande människor. Där finns 25 000 arter och bara två av dem, gran och tall, finns i skogsindustrins intressevärld. Skogsbruket är orsak till att drygt 1 740 arter är rödlistade, det vill säga utrotningshotade enligt senaste rödlistan.

Samtidigt har skogsindustrins lobbyister enormt stor påverkan på regeringens skogspolitik enligt en ny rapport från Skogsstyrelsen. De påverkar allt från tillsättning av myndighetschefer, till delar av skogsforskningen och sprider propaganda om vad de ser som nyttan med nuvarande skogsbruk.

Money talks – hänsyn till natur, klimat och skogens arter vill de glömma. Skogsstyrelsens får alldeles för lite resurser och hinner bara granska en bråkdel av alla avverkningsanmälningar. Ideella krafter som på eget initiativ inventerar avverkningsanmälda skogar för att skydda hotade arter blir smutskastade och till och med hotade i stället för att kallas hjältar. Skogsindustrin vill försämra skyddet av hotade arter och om arterna kräver ett lagligt skydd så ska lagkraven ändras för att passa industrin.

Men nu ryter marknaden ifrån. De internationella företagen Nestlé, Zalando och L’Oréal bryter med skogsindustrin i norra Sverige på grund av det icke hållbara skogsbruket. Tyskland är den största importören av svenska pappersprodukter och är som alla EU-länder tvingade att följa Timmerförordningen. Svenskt skogsbruk följer inte gällande lagstiftning kring artskyddet och bryter därmed mot direktivet. Detta innebär att andra EU-länder inte ska köpa trä- eller träråvaror från Sverige. Skogsindustrin kan få mycket stora problem om vi inte får se drastiska förändringar snart.

Alla trovärdiga vetenskapliga resultat visar att kalavverkningar orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Klimatkrisen och kollapsen av ekosystem leder redan idag till matbrist, vattenbrist, massmigration och ytterligare ökad global oro, vilket även den brittiska säkerhetstjänsten förde fram i sin rapport tidigare i år.

De kritiska ekosystemen är främst Amazonas och Kongoområdets regnskogar men även barrskogsbältet, taigan, som sträcker sig runt hela det norra halvklotet är ett lika viktigt ekosystem. Till barrskogsbältet hör skogarna i Norden, som kallas västlig taiga och har ogynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Dessa skogar ska därmed skyddas mot utdöende. Men det verkar inte bekymra skogsindustrin.

Det finns ytterst lite naturskog kvar. Hela denna spillra bör skyddas från kalhyggesbruket. Vi hoppas att alla ni naturälskande gör er röst hörd för att vi tillsammans snabbt ska ges möjlighet att skydda vad som skyddas kan! Allt liv på landet ska kunna leva.

Lars-Gunnar Nilsson

Ulf Fransson, naturälskare