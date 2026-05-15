RESULTAT: Damgolf på Tobo GK 12 maj

A-klass: 1) Lola Skillinghaug 35 poäng, 2) Annika Karlsson 32, 3) Helen Svensson 31, 4) Annelie Fors 30, 5) Charlotte Madestam 30, 6) Liselotte Huldin 28, 7) Carina Svensson 27, 8) Susanne Svensson 25, 9) Anita Larsson 21, 10) Marita Carlsson 14.
B-klass: 1) Helena Larsson 41 poäng, 2) Karin Fransson 34, 3) Cecilia Samuelsson 33, 4) Charlotte Karlsson 32, 5) Monica Jutterdahl 30, 6) Kerstin Wessberg 28, 7) Lillemor Nelson 27, 8) Gun-Britt Hagström 25, 9) Elisabeth Eek 24, 10) Anna-Lena Lång 23, 11) Gunilla Lagerqvist 22, 12) Marie-Louise Borsiö 20, 13) Siw Mattiasson 19.