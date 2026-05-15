Gårdens månghundraåriga historia skildras i ny bok: ”Finns en del öden”

Claes Henckel är den senaste i en mycket lång rad ägare till gården Viggesbo utanför Rumskulla. I tjugo år har han grävt i arkiv och samlat material för en bok om gårdens månghundraåriga historia, dess ägare, levnadsöden och vardagsliv. Nu är boken ”Viggesbo – en skogsgård i Rumskulla socken” äntligen klar. – Det är roligare att leva livet om man vet hur de levdes förr och ser de historiska sambanden, säger Claes om arbetet med boken.

När Claes Henckel tillsammans med frun Sirpa letade efter en gård var det inte bara närhet till skog och sjö som stod högt på önskelistan, de hoppades även hitta en gård med historia. För 24 år sedan blev Viggesbo säteri i Rumskulla socken till salu, och alla punkter på önskelistan kunde bockas av.

– Det har bott människor här i bortåt tusen år. Vi har ägarlängden sedan 1453, berättar Claes Henckel som under tjugo års tid letat i arkiv och forskat kring gården och de människor som levt sina liv på platsen.

Släppte en första bok för tjugo år sedan

Redan 2006 släppte Claes en bok med koppling till bygdens historia. Boken bygger på anteckningar av Anna Charlotta Durling som levde på Viggesbo i mitten av 1800-talet och skildrar livet på gården under mitten av 1800-talet på ett unikt sätt.

– Jag hittade manuskriptet med hennes anteckningar på Kalmar länsmuseum. Boken bygger på dem, och så har jag lagt till egna kommentarer.

I samband med att den första boken gavs ut lovade Claes att också skriva en bok om Viggesbo långa och intressanta historia. Sedan dess har han grävt i arkiv och samlat på sig material.

– I julas tänkte jag att jag måste slå slag i saken efter tjugo års resa, så nu har jag skrivit ihop boken om Viggesbos historia, säger han.

Levnadsöden och familjedraman

Under Viggesbo nära på tusenåriga historia har mycket hänt och många levnadsöden utspelat sig på platsen. I boken går det till exempel att läsa om hur det gick till när gården som funnits i samma släkts ägor under ett par hundra år hastigt fick säljas efter att en häradshövding rakat av sig en finne, fick blodförgiftning och dog.

– Det är en berättelse om hur livet var förr, och det finns verkligen en del öden. Som dottern på gården som fick barn med drängen och skickades bort, och hennes systrar som båda skilde sig, vilket var en oerhörd sak på den här tiden, berättar Claes.

Arbetet med boken har tagit mycket tid i anspråk, men att gräva i arkiven är något som Claes gärna ägnar sig åt.

– Jag tycker det här är väldigt kul och tänker att det kan vara roligt även för framtida ägare av gården att ta del av. Det är roligare att leva livet om man vet hur det levdes förr, och ser de historiska sambanden. Man får lite perspektiv, förklarar Claes och berättar om en man från granngården Sjösbo som figurerar i brev från 1700-talet. Viggesbos ägare skrev då och frågade sin svåger om det gick bra att mannen på granngården kunde uttala sig skriftligen i ett ärende i stället för att inställa sig på plats. Mannen ägde nämligen inga skor, och kunde därför inte ta sig särskilt långt.

– Folk hade det väldigt knapert. Idag tar vi saker förgivet, och det är nyttigt att tänka på hur människor levde förr i dagens kravsamhälle där folk bara kräver och kräver.

Vad har du för tips till någon som också vill forska om sitt hus eller sin gård?

– Det finns något som heter Arkiv Digital som jag använder. Det kostar en slant att vara med men där kan man söka och få reda på väldigt mycket, som bouppteckningar och sådant. Bouppteckningar är något som visar en hel del i hur människor levde.

Boken finns nu att köpa i Vimmerby bokhandel och Claes hoppas att den ska tas väl emot.

– Jag har inte skrivit boken för att sälja maximalt antal böcker, det är helt klart en förlustaffär, men jag hoppas att det ska finnas lite lokalt intresse för den!