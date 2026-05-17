Dags för säsongens första derby – här är laguppställningarna

Dackarna eller Västervik? De två länslagen möts på tisdag i ett hett derby på Hejla Arena i Västervik. I kväll släpptes laguppstänningarna. Foto: Arkivbild

Mindre än 48 timmar återstår till säsongens första derby mellan regerande svenska mästarna Västervik Speedway och ärkefienden Dackarna.

Västervik har inlett säsongen med en seger (53-37 hemma mot Piraterna) och en förlust (47-43 till Indianerna i Kumla), medan Dackarna vann sin hittills enda match i tisdags med 53-37 hemma mot Vargarna.

Idag tog lagledarna, Västerviks Micke Teurnberg (tidigare i Dackarna) och Dackarnas Morgan Andersson (i Västervik förra säsongen), ut sina uppställningar. Och de ser ut så här.

Västervik Speedway:

1) Robert Lambert

2) Villads Nagel

3) Jacob Thorssell

4) Rasmus Jensen

5) Mads Hansen

6) Victor Palovaara

7) Noel Wahlquist

Dackarna:

1) Nazar Parnitskyi

2) Timo Lahti

3) Artem Laguta

4) Matias Nielsen

5) Tai Woffinden

6) Avon van Dyck

7) Tomas H Jonasson