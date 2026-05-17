Dags för säsongens första derby – här är laguppställningarna

Dackarna eller Västervik? De två länslagen möts på tisdag i ett hett derby på Hejla Arena i Västervik. I kväll släpptes laguppstänningarna.
Västervik har inlett säsongen med en seger (53-37 hemma mot Piraterna) och en förlust (47-43 till Indianerna i Kumla), medan Dackarna vann sin hittills enda match i tisdags med 53-37 hemma mot Vargarna.
Idag tog lagledarna, Västerviks Micke Teurnberg (tidigare i Dackarna) och Dackarnas Morgan Andersson (i Västervik förra säsongen), ut sina uppställningar. Och de ser ut så här.
Västervik Speedway:
1) Robert Lambert
2) Villads Nagel
3) Jacob Thorssell
4) Rasmus Jensen
5) Mads Hansen
6) Victor Palovaara
7) Noel Wahlquist
Dackarna:
1) Nazar Parnitskyi
2) Timo Lahti
3) Artem Laguta
4) Matias Nielsen
5) Tai Woffinden
6) Avon van Dyck
7) Tomas H Jonasson