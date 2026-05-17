JOSEFIN STORSATSAR – HÄR ÄR NYHETERNA PÅ KORKA KVARN

Förändringens vindar blåser på Korka kvarn. Bland annat berättar Josefin Karlsson om en jätteinvestering som hon precis har gjort. Foto: Privat

TV-uppdrag och en ny storinvestering gör att Josefin Karlsson på Korka Kvarn till viss del kommer byta lite inriktning i år. Exempelvis kommer gårdsbutiken att hålla stängt i sommar. – Jag känner att det här kommer bli ett enormt lyft för verksamheten, säger hon.

Egentligen lades grunden till de beslut Josefin nu har fattat redan i februari förra året. Hon fick då ett kryptiskt och hemlighetsfullt mejl från ett bolag som jobbade med tv-produktioner.

– Jag vet ännu inte i dag hur de fick fram mitt namn. De skrev i alla fall att de behövde någon som kunde göra grönsaksodlingar åt dem och om jag var intresserad. Först fattade jag inte frågan, men jag svarade att jag är på och passade på att fråga vad jag skulle göra, säger Jossan och skrattar.

Så småningom kröp det fram att uppdraget bestod i att anlägga grönsaksodlingar till ett tv-program tidstypiskt för förra sekelskiftet. Då började hon ana vad det handlade om; TV4-succén Farmen.

Både Farmen och Torpet i år

– Vi hade en del konversationer fram och tillbaka, och kravet var att det skulle vara helt tidstypiskt – alltså inga gurkor, tomater eller salladshuvuden, utan klassiska svenska grönsaker och mycket potatis såklart, berättar Josefin.

Josefin fick uppdraget, så förra året anlade hon Farmens grönsaksland – ett jobb som inleddes tidigt på våren med förodling och avslutades inte förrän dagarna innan farmarna flyttade in på senvåren/försommaren.

– Det kan ju ses som fusk att de får det serverat, men det beror helt enkelt på att de kommer för sent för att det ska hinnas med annars. Mitt uppdrag tar slut när de flyttar in och därefter sköter de allt själva.

I år har uppdraget utökats, så Jossan förbereder odlingarna på båda inspelningsplatserna – både på Farmen och Torpet.

Stor ekonomisk investering

Farmen-uppdraget kommer med andra ord att ta ännu mer tid i anspråk i år. Men det är inte den enda förändringen som ligger bakom beslutet om att hålla gårdsbutiken stängd under högsommaren.

– Vi bestämde oss ganska tidigt för att investera i en musteriutrustning för att få ett verksamhetsben till som är rejält. Tillsammans med Linda Ogebrink har jag mustat massor tidigare, men då har det mesta varit manuellt, vilket har inneburit att vi har burit och kånkat på sammanlagt 30 ton äpplen under några veckors tid, och det håller inte i längden, säger Josefin.

Därför sökte hon och fick stöd från Länsstyrelsen för att investera i musteriutrustning. Den egna ekonomiska insatsen är trots detta riktigt stor – både i utrustning och för att bygga ett separat utrymme för anläggningen.

– För att slippa ta lån tackade jag ja till ett erbjudande om ett tillfälligt jobb som logistikkonsult i Göteborg, som sträcker sig en bit in i sommar. Investeringen i musteriet har varit mitt stora mål de senaste åren, och när den här lösningen dök upp kändes det helrätt att hoppa på. Jag känner att det här kommer bli ett enormt lyft för verksamheten, säger Jossan.

Hur kommer mustningen att gå till?

– Folk får komma hit, lämna sina äpplen och sedan får man sin egen must. Tidigare har vi även erbjudit hjälp med att komma och plocka äpplen som människor som önskar det, och det kommer vi säkert göra i år också. För oss är det viktigt att hålla oss lokala och att äpplena som vi mustar kommer från trakten. Vår ambition är att musta från början av augusti och fram till sena hösten när kvaliteten inte håller längre. Det ska bli så roligt, och intresset verkar vara stort.

Och dina tankar kring gårdsbutiken?

– I år håller vi den stängd under högsommaren då det ändå inte är någon skörd, utan mer har varit ett utflyktsmål. Sedan kör jag jobbet i Göteborg, vi har glampingtältet öppet i Korka och fortsätter leverera våra produkter till befintliga företagskunder som exempelvis Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby Stadshotell. Dessutom kommer vi odla grönsaker till Astrid Lindgrens Näs, så skörden i sommar går dit

Hur känner du inför den här förändringen?

– Det är klart att man är lite spänd och har funderat igenom det här många gånger. Sedan jag bestämde mig har jag ändå varit öppen med vad som kommer hända, och jag har fått så himla mycket pepp från alla håll. Det är jag både glad och tacksam för.