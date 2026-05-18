KLART: Här är Vimmerbys motståndare i premiären

Seriepremiären i Hockeyallsvenskan är fyra månader bort. När serien drar igång 18 september ställs Vimmerby Hockey mot Nybro Vikings på bortaplan.

Hockeyallsvenskan skriver på sin hemsida att spelschemat för den kommande säsongen inte är fastställt och presenterar endast premiäromgången på måndagsförmiddagen.

Seriespelet drar igång fredagen den 18 september och Vimmerby Hockey inleder säsongen med ett länsderby på bortaplan. Nybro Vikings är vad Vimmerby får rita in som första motståndare i matchkalendern.

Premiäromgången ser ut enligt följande: AIK-MoDo, Leksand-Södertälje, BIK Karlskoga-Kalmar, IK Oskarshamn-Visby/Roma, Nybro Vikings-Vimmerby, Västerås-Almtuna, Östersund-Mora.