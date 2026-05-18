18 maj 2026
KLART: Här är Vimmerbys motståndare i premiären

Nick Bochen och hans Vimmerby Hockey inleder säsongen med bortamatch mot Nybro Vikings. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 18 maj 2026 09.51

Seriepremiären i Hockeyallsvenskan är fyra månader bort. När serien drar igång 18 september ställs Vimmerby Hockey mot Nybro Vikings på bortaplan.

Hockeyallsvenskan skriver på sin hemsida att spelschemat för den kommande säsongen inte är fastställt och presenterar endast premiäromgången på måndagsförmiddagen.

Seriespelet drar igång fredagen den 18 september och Vimmerby Hockey inleder säsongen med ett länsderby på bortaplan. Nybro Vikings är vad Vimmerby får rita in som första motståndare i matchkalendern.

Premiäromgången ser ut enligt följande: AIK-MoDo, Leksand-Södertälje, BIK Karlskoga-Kalmar, IK Oskarshamn-Visby/Roma, Nybro Vikings-Vimmerby, Västerås-Almtuna, Östersund-Mora.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

