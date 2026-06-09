DEBATT: Det gamla Centerpartiet är dött

Centerpartiet meddelade nyligen att Magdalena Andersson (S) är deras statsministerkandidat efter höstens riksdagsval. Det bådar inte gott för oss som bor, lever och verkar i Kalmar län.

Med Socialdemokraterna får man Miljöpartiet på köpet. Det talar Centerpartiet förstås inte gärna högt om, men så är det. Även Vänsterpartiet som stödparti eller som regeringsparti. Det skulle bli den mest vänsterlutande regeringen i landets historia.

I Region Kalmar län har vi redan sett facit efter fyra år med Centerpartiet i ett vänsterstyre: problem i kollektivtrafiken och ett allt större fokus på storstaden på bekostnad av landsbygden.

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De försöker sälja in det som ett mittensamarbete. Det är att lura väljarna. Vänsterpartiets extremt negativa syn på företagande och Miljöpartiets kärlek för kommandoekonomi och förakt för äganderätten bäddar för kommande svältår.

Kalmar län är ett län beroende av sin tillverkningsindustri, sitt skogsbruk och sin livsmedelsproduktion. En regering som den Centerpartiet skissar på kommer leda till höjda skatter på allt detta. Vi kommer få mer och krångligare byråkrati för skogsägare och livsmedelsproducenter.

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Centerpartiet har traditionellt värnat landsbygdens villkor. Nu vill de sätta sig i samma båt som partier som aktivt motarbetar möjligheterna att försörja sig på landsbygden. De sockrar sitt ställningstagande med krav på ökade statliga bidrag till landsbygden.

Men invånare på landsbygden vill inte ses som bidragstagare. De vill kunna leva sina liv utan klåfingriga byråkrater, utan dignande skattetryck och utan statliga pekpinnar. Det hade det gamla Centerpartiet förstått. Men det partiet finns inte längre.

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Riksdagskandidat