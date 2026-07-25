Vimmerbyman genomskådade bedrägeriförsök

En medelålders man i Vimmerby fick i tisdags ett konstigt SMS som påstods vara skickat från Transportstyrelsen. Nu har han gjort en polisanmälan om försök till bedrägeri och föregivande av allmän ställning.
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Enligt anmälan som inkom till polisen på onsdagen hade mannen fått ett SMS vid 15-tiden dagen innan. Någon utgav sig från att komma från Transportstyrelsen och meddelade att han hade böter att betala men att han skulle få rabatt om han valde att betala den påstådda summan inom 24 timmar. Han valde att inte nappa på erbjudandet.
Istället gjorde mannen en anmälan om försök till bedrägeri och föregivande av allmän ställning (när någon utger sig för att företräda en myndighet).