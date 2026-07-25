25 juli 2026
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Mobilbedrägeri

En medelålders man i Vimmerby fick i tisdags ett konstigt SMS som påstods vara skickat från Transportstyrelsen. Nu har han gjort en polisanmälan om försök till bedrägeri och föregivande av allmän ställning. Foto: MostPhotos

Vimmerbyman genomskådade bedrägeriförsök

KRIM 25 juli 2026 14.00

 En 51-årig man från Vimmerby fick i tisdags ett konstigt meddelande från Transportstyrelsen. Enligt detta hade han böter som skulle betalas men myndigheten hade tydligen något sorts erbjudande för om han betalade inom 24 timmar skulle han få rabatt på summan.

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 Enligt anmälan som inkom till polisen på onsdagen hade mannen fått ett SMS vid 15-tiden dagen innan. Någon utgav sig från att komma från Transportstyrelsen och meddelade att han hade böter att betala men att han skulle få rabatt om han valde att betala den påstådda summan inom 24 timmar. Han valde att inte nappa på erbjudandet.

 Istället gjorde mannen en anmälan om försök till bedrägeri och föregivande av allmän ställning (när någon utger sig för att företräda en myndighet).

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