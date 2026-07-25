MUSIK, HUMOR OCH DANS - DIGGILOO FICK HULTSFRED ATT SVÄNGA

Maja Ivarsson från The Sounds var en av nykomlingarna på årets Diggiloo och fick med sig publiken i "Kamikaze Life" och "Living in America". Foto: Stefan Härnström

Det blev som på festivalens tid när Diggiloo kom till Hembygdsparken i Hultsfred i fredags. Tusentals människor i alla åldrar kom för att lyssna, sjunga med och ta några danssteg med artisterna och musikerna. Vår tidning var på platsför att följa musikyran under kvällen.

Line-upen innehöll både Diggilooveteraner som Charlotte Perrelli, Jessica Andersson och Lisa Stadell och nykomlingar som Maja Ivarsson, Kim Sulocki och Eva Jumatate.

Showen körde sin inarbetade mix av musik, humor och dans. Skådespelaren och komikern Kim Sulocki stack in de komiska inslagen - både som sig själv och de galne tennisinstruktören Tennis Dennis som närgånget gav publiken tips om både tennis och dejting.

Rock, pop och schlagerballader

Musiken var en extra bred blandning jämfört med tidigare år - Maja Ivarssons energiska "Kamikaze Life" och "Living in America" samt Jessica Anderssons Billy Idol-medley gav kvällen en rockig spark i ändan medan Kaliffa svängde med "Helt seriöst". David Lindgren drog ett ordentligt handklapp i sitt Ledin-medley och det blev finstämt i Eva Jumatates Mellohit "Selfish".

Avslutningen var på Diggiloomanér en grandios spurt genom Cahrlotte Perrellis hitkavalkad där hon följdes av Jessica Andersson och David Lindgren genom scenröken innan hela gänget samlades med Richard Herrey i spetsen i "Cannelloni, Macaroni" och "Diggiloo Diggiley".

Ovan ser ni första delen av våra bildspel från publiken och scenen när Diggiloofesten kom till Hembygdsparken.