Nytt bedrägeriförsök från "Transportstyrelsen"

Ännu en person i regionen har anmält ett bedrägeriförsök om kontaktförsök från någon som låtsas tillhöra Transportstyrelsen. Den här gången är det en Vimmerbykvinna som inte klickade på länken i SMS:et utan istället gjorde en anmälan - precis som Polisen uppmanar alla som får misstänksamma meddelanden att göra. Foto: MostPhotos

Tidigare i veckan har personer runtom i landet blivit konktaktade via SMS som påstås komma från myndigheter som Transportstyrelsen och Trafikverket. Nu har en kvinna i 70-årsåldern i Vimmerby anmält ett bedrägeriförsök efter att hon fått ett SMS från någon som låtasas tillhöra Transportstyrelsen.

Kvinnan från Vimmerby som är född i slutet av 40-talet har blivit kontaktad angående en påstådd hastighetsöverträdelse. Som i tidigare fall av dessa bedrägeriförsök har hon fått ett erbjudande om rabatt på böterna om hon betalade inom 24 timmar.

Hon fick ett SMS med en länk som hon uppmanades att klicka på men istället vände hon sig till Polisen och nu är ännu en anmälan om försök till bedrägeri upprättad. Polisen uppmanar alla som kontaktas via samtal eller SMS av påstådda myndigheter att inte klicka på länkar samt att avsluta samtalen och göra en anmälan. Inga myndigheter arbetar med att skicka ut SMS i olika ärenden med rabatterbjudanden på böter eller avgifter.