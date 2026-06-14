Svenska Volvo PV-klubben fyllde Fredensborg

Fredrik och Kerstin Snygg från Vasa med sin Volvo Duett från 1957. En bil som Fredrik använde som jobbil i byggbranschen. Foto: Stefan Härnström

Svenska PV-klubbens träff på Fredensborgs herrgård lockade veteranbilsentusiaster från när och fjärran. Urban Lagerblad och Farzaneh Moradi från Malung står framför Urbans PV från -47. Den första årsmodellen av Volvoklassikern. Foto: Stefan Härnström

Runt Fredensborgs herrgård cirkulerar det massor av varianter och årsmodeller av Volvo PV och Duetter när Svenska Volvo PV-klubben sin träff. På lördagen fick deltagarna bekanta sig med kommunen när man organiserade en rallyrunda på småvägarna i Vimmerbytrakten.

Gert Johansson från Svenska Volvo PV-klubben gav deltagarna i rallyrundan instruktioner vid herrgårdens entré. Han berättar att det är ett evenemang som sträcker sig över flera dagar.

– En del kom ju hit i torsdags. Nästan alla kom igår och några idag. Avslutningen är i morgon vid lunchtid ungefär.

Varför blev det Fredensborg?

– För att vi fick tips från en kille ifrån orten som tipsade om detta ställe. Det visste vi ju inte om givetvis utan det blev att han tog kontakt med en kille som jag känner väl i PV-klubben. Sedan började vi snacka om det här och kom överrens med ägarna att vi skulle köra här.

Planeringen av träffen började redan i höstas med en anmälningstid under tre månader för de som var intresserade.

– Vi är väl en 85 bilar ungefär, sedan kan man räkna ett snitt på två i varje bil. Så vi är väl 150 till 160 pers.

En minnesbuckla från älgkrocken

Det fanns också en handfull deltagare från Tyskland och Finland. Fredrik och Kerstin Snygg från Vasa hade tagit sin Volvo Duett med flammor ända till Fredensborg. Fredrik rockade en matchande skjorta till bilens lackering.

– Det är en 57:a med plåtsidor, inte fönster. Det är lite udda. I 30 år har jag haft den och när jag gjorde i ordning den så var jag i byggbranschen så jag körde verktyg och grejer, vinter och sommar. Den har fått vara med. En jobbarbil. Det är samma lackering som för 30 år sedan.

Han visar en liten buckla på höger framskärm. Det enda som syns efter att han en gång kört på en älg. Resten av fronten fixades men Fredrik sparade bucklan som ett minne.

– Jag har haft den på rekond för det var repig och så och nu är den som ny igen!

Paret är ett av fyra ekipage som åkt över från Finland och på frågan om hur det är att åka sådana långturer i en Duett eller PV så skrattar Fredrik lite och svarar:

– Nja, i marschfart 80 så går det väl... 90 eller 100 är gränsen. Jo men det går bra, vi tog småvägar och försöker undvika motorvägarna. På kurviga vägar går det ju bra.

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Köpte PV:n som 19-åring

Många av deltagarna var precis som Fredrik klädda för att matcha sina bilar på tidstypiskt sätt eller bara för att vara eleganta som välklädda Farzaneh Moradi som bar en Malungsdräkt. Hon och Urban Lagerberg från just Malung pratade med Per-Åke Peterson från Östra Frölunda i Svenljunga kommun.

Både Urban och Per-Åke äger varsin PV 444 av 47 års modell (även om Per-Åkes egentligen är gjord 1948) men det är slutet på likheterna. Urbans svarta Volvo är så nära original man kan komma medan Per-Åkes patinafläckiga bil har fått en del bytta delar. Urban visar upp den gröna och gula originalklädseln och detaljerna på instrumentbrädan.

– Jag har åkt runt på träffar sedan 1991 och jag har haft bilen i 36 år. Så det har blivit några mil! Idag och i morgon är vi här och om en stund ska vi iväg på veteranrallyt.

Per-Åke berättar att han haft några års uppehåll från att åka på PV-träffarna. Det bästa är enligt honom att man träffar gänget med samma intresse igen fast på nya platser. Precis som Urban har han haft sin PV i väldigt många år och den första träffen han åkte på var i mitten av 90-talet.

– Jag var på sommarträffen 1995. 31 år sedan, med den här bilen. Fast då var den svart. Jag fick tag i den via en annons i PV-klubbens tidning. Jag var 19 när jag köpte den 1993. Den är min ungdomsbil.