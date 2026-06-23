DEBATT: Framtidens vårdjobb - Så skapar vi Sveriges bästa arbetsplats

I Kalmar län blir befolkningen allt äldre, och allt fler lever längre med komplexa vårdbehov. Samtidigt förändras vården i takt med att fler patienter behöver avancerade och samordnade insatser nära där de bor. För att möta invånarnas behov krävs det mer än bara fler anställda inom vården. Vi behöver rätt kompetens och hållbara arbetsplatser där människor vill arbeta, utvecklas och stanna kvar.

För oss i Vänsterpartiet hänger vårdkvalitet och arbetsvillkor ihop. När personalen får bättre förutsättningar får också invånarna en tryggare vård. Därför presenterar vi nu en samlad satsning på Framtidens vårdjobb. Målet är tydligt: Region Kalmar län ska vara Sveriges bästa arbetsplats för vårdpersonal.

När vårdbehoven blir mer komplexa måste kompetensen följa med. Vi kan inte förvänta oss att personalen ska lösa morgondagens vårdutmaningar med gårdagens förutsättningar. Kompetensutveckling ska inte ses som en kostnad. Det är en investering i tryggare vård, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet för patienterna.

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Vi vill stärka möjligheterna till riktade utbildningsanställningar, uppdragsutbildningar och enskilda kurser i hela vårdkedjan, från sjukhusvård och psykiatri till primärvård och nära vård. Satsningarna ska riktas direkt dit behoven växer snabbast: inom geriatrik, multisjuklighet, palliativ vård, demenssjukdomar samt samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och beroende.

En god vård börjar med medarbetare som orkar hålla ett helt arbetsliv. När vården blir mer avancerad måste personalen ges förutsättningar att orka, utvecklas och stanna kvar i yrket. Vi vill se över modeller där personal i särskilt belastade verksamheter får schemalagd kompetensutveckling, utbildning och återhämtning på arbetstid. Vi vill också pröva nya vägar för ett hållbart arbetsliv i de verksamheter där belastningen är särskilt hög.

Det stärker både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Med inspiration från goda exempel i andra regioner vill vi visa att det går att bryta den negativa spiralen av stress och personalomsättning.

För att ytterligare stärka hälsan och minska sjukfrånvaron vill vi höja friskvårdsbidraget från 2000 till 2500 kronor. Det är ett konkret steg för att ge bättre möjligheter till rörelse, ökad livskvalitet och återhämtning i vardagen.

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Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar också om att underlätta medarbetarnas vardag utanför själva vårdgolvet. Vi vill göra det enklare och mer ekonomiskt tillgängligt för regionens anställda att resa hållbart till jobbet. Genom att införa möjligheten att köpa bussbiljetter via löneavdrag, och se över andra förmånliga modeller för kollektivt resande, slår vi vakt om både medarbetarnas plånböcker och klimatet. Det ska vara smidigt att välja bussen eller tåget, oavsett var i länet man bor och arbetar.

Region Kalmar län har alla förutsättningar att bli Sveriges bästa arbetsplats i vården, men då krävs politisk vilja och mod att satsa på personalen.

Vår väg framåt är tydlig. Vi möter en åldrande befolkning och mer komplexa vårdbehov genom att investera i människor, både i dem som behöver vården och i dem som varje dag utför den. Genom rätt kompetens, hållbara villkor och bättre förutsättningar för återhämtning bygger vi en tryggare vård för alla invånare i Kalmar län.

Trygga jobb ger trygg vård.

Lena Granath (V), regionråd