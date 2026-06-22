Konflikt ger tomma hyllor – så säger din lokala handlare om bristen

Det gapar tomt på sina håll i knäckebrödshyllorna eller har plockats in andra alternativ. En konflikt har fått ICA att sluta sälja knäckebröd från Wasa och pasta från Barilla. Foton: Lotta Madestam/Privat

En konflikt har fått ICA att sluta sälja knäckebröd från Wasa och pasta från Barilla. Nu gapar hyllorna tomma på sina håll. – Det fanns lite kvar till midsommar, men nu börjar det ebba ut, säger Anders Gustafsson, handlare på ICA Supermarket i Vimmerby.

ICA och Barilla, som även äger Wasabröd, är i konflikt. Matjätten har slutat köpa in produkter från det italienska märket eftersom de inte kommer överens.

”Vi kan bekräfta att ICA Sverige har sagt upp det centrala inköpsavtalet med Barilla efter att parterna inte har kunnat nå en hållbar överenskommelse”, skriver Gabriella Ohlzon, pressansvarig på Ica, i ett mail till vår tidning.

Hur vill du kommentera det beslutet?

”Beslutet är taget med kundernas och ICA-handlarnas bästa i fokus och handlar om flera villkor som är viktiga för vår verksamhet. Vi har en pågående dialog med Barilla i frågan”.

På ICA Supermarket i Vimmerby är det i stort sett tomt på Wasas knäckebröd nu.

– Det fanns lite kvar till midsommar, men nu börjar det ebba ut. Det försvinner fort, säger Anders Gustafsson, handlare, som fyllt upp med snarlika produkter från andra leverantörer på de aktuella hyllorna.

Vad får ni för reaktionen från kunderna?

– Det har inte varit några större problem. Reaktionerna har inte varit så farliga som jag hade förväntat mig, utan våra kunder har faktiskt accepterat det rätt bra. Men det kan bli mer reaktioner om det blir utdraget.

Tagit in andra märken

Thommie Sundberg, handlare på ICA Nära Sundbergs i Mörlunda, började märka av bristen i förra veckan och har tagit in mer av ett annat märke istället.

– Det var de mindre sorterna som tog slut först, så jag breddade med det jag hade. Vi vill ju kunna erbjuda kunderna några alternativ och det kommer att komma in ett par sorter till, säger han.

Hur vill du kommentera att det blivit så här?

– Jag som ICA-handlare vill ju kunna erbjuda schyssta priser till mina kunder, och jag har förståelse för att man kan hamna i konflikter eller inte kommer överens om avtal med bolag som är väldigt stora och har så höga rörelseresultat, säger Thommie Sundberg och fortsätter:

– Jag har också förståelse för att kunderna saknar sina favoritprodukter och hoppas verkligen att man kommer överens så snart som möjligt.

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Märks mindre på pastan

Katharina Arvidsson är handlare på Maxi ICA Stormarknad i Västervik.

– Det är klart att det är lite tomt på vissa sorter i knäckebrödshyllorna, det kan man inte sticka under stol med. På pastan märks det inte på samma sätt eftersom det finns så många fler alternativ som kunderna är vana vid.

Är det någon sort som sålt slut helt och hållet?

– Ja, det är flera varianter tyvärr. Det tar inte många dagar innan det märks, men vi har ju andra knäckebröd i butiken, som inte är Wasa. Så man får testa något nytt, vi får hoppas att våra kunder hittar nya favoriter.

Vad säger era kunder om bristen?

– En del blir lite förvånade, men jag tror också att våra kunder ändå har förståelse. Vid sådana här konflikter är det ju generellt så att Ica försöker hålla emot prisökningar, säger Katharina Arvidsson som hoppas på en snabb lösning.

– Vi vill självklart sälja de varor som kunderna efterfrågar och vill ha.

”Blir att folk börjar bunkra”

På Ica Supermarket Södercentrum i Kalmar är inte tomrummen lika markanta.

– Vi har lyckats köpa på oss lite sedan tidigare, så vi har ändå några sorter, men annars är det tomt. Vi försöker bredda med det vi får tag i, säger Carl Valfridsson, ställföreträdande handlare.

Hur snart märktes konflikten hos er?

– Ganska så snart som de gick ut med det. Det blir att folk börjar bunkra, så det går ganska snabbt när nyheten kommer ut.

Vad säger du till kunderna?

– Att parterna inte är överens och förhandlar om priserna, så det är stängt i beställningskanalerna. Jag har hänvisat till att det förmodligen finns hos andra kedjor eftersom de är överens om priset. Det är bättre att vara ärlig och transparent, säger Carl Valfridsson och fortsätter:

– Det är ju för kundens skull i slutänden, att leverantörerna måste ta ansvar för sina prishöjningar.