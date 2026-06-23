De har varit kommunens ungdomsambassadörer: ”Har känts som en fritidsaktivitet”

Det senaste året har Noman Stankzai och Abimalik Mohamed Omar haft extrajobb som ungdomsambassadörer för Vimmerby kommun. Nu görs ett sista uppdrag inför valet innan det är dags att lämna över stafettpinnen till nästa års ambassadörer.

Under läsåret 25/26 har Noman Stankzai och Abimalik Mohamed Omar fått i uppdrag av KSAU, Kommunstyrelsens arbetsutskott, att ta fram ungas åsikter och tankar kring olika frågor.

– Först ville jag bara ha något att jobba med vid sidan av skolan, men efter ett tag blev det roligare och det kändes nästan som en fritidsaktivitet, säger Noman Stankzai, som läser teknikprogrammet på Vimmerby Gymnasium.

Kommunen slipper ”vuxengissa”

Under hösten och vintern låg fokus på att se över vad ungdomar tycker om utbudet av fritidsaktiviteter i Vimmerby Kommun, huruvida unga vill flytta från eller stanna kvar i Vimmerby, samt om ungas psykiska hälsa.

Resultaten visade bland annat att unga vill ha mer information om psykisk hälsa, att det inte finns tillräckligt mycket affärer och spontana aktiviteter, samt att de allra flesta vill flytta från Vimmerby på grund av att de söker sig högre utbildning i annan stad.

– För oss betyder det jättemycket. Då slipper vi sitta och ”vuxengissa”, för nu får vi facit, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Resultatet från undersökningarna kan användas som underlag för framtida beslut, planering och satsningar som rör unga i Vimmerby kommun.

– En del saker visste vi sedan innan, exempelvis att man flyttar för att plugga eller vad man önskar för utbud i stan. Det som var lite nytt är att man vill ha mer spontana idrotter, säger Eva Kindstrand Ströberg.

Annons:

Så vill unga ha information om valet

Det sista uppdraget blev att ta reda på vad unga vill veta inför valet, utifrån vad de olika partierna står för. Även då användes en undersökning om på vilket sätt unga vill få information om valet. Kanske inte alldeles förvånande blev svaret via sociala medier, men även analoga metoder som på upptryckta affischer.

– Man vill inte ha all information i telefonen, för man blir så matad med information hela tiden. Så många tyckte faktiskt att det var bättre att det står information på en affisch istället, berättar Eva Kindstrand Ströberg.

Nu har därmed frågor tagits fram som ska skickas till kommunpartierna. Därefter ska alla svaren samlas på affischer, som bland annat ska sättas upp på skolor.

– Det är bra att unga får veta vad de olika partierna står för, för vi är inte så långt ifrån att vi själva ska börja rösta. Jag tror det är väldigt otydligt nu, speciellt om de mindre partierna om vad folk tror att de står för, menar Noman Stankzai.

”Gett mig mer möjligheter”

Efter sommaren börjar rekryteringen till nästa termins ambassadörer, där de som går i ettan eller tvåan på gymnasiet har möjlighet att söka.

– Det är en vanlig jobbannons som vi har på kommunens hemsida, men vi har märkt att vi också måste komma ut och visa att den finns, säger Anja Persson, ungdoms- och ANDTS-samordnare.

Noman Stankzai tycker att jobbet som ungdomsambassadör har varit givande.

– Det har gett mig mer möjligheter och jag har fått träffa många människor för att vi har varit ute i skolor. Jag har även fått en känsla om hur det är att jobba.

Vad har varit mest utmanande med att vara ungdomsambassadör?

– Det fanns perioder där det kanske var lite oklart vad man exakt skulle jobba vidare på. För vissa pass var vi ensamma, men sen blev det tydligt för man kunde alltid söka svar.