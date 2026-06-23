Ny hedersam förlust för SVIF – BOIF bröt trenden

Både BOIF och Södra Vi har radat upp förluster under säsongen. När lagen möttes skulle faktiskt ett av dem få känna känslan av triumf. Det blev BOIF efter 2-1 på hemmaplan.

Södra Vi har varit nära i flera matcher sista veckorna – och samma epitet går att sätta på dagens förlustmatch mot BOIF. Nära, men ingen skjuten hare och inga poäng på kontot. Nu har de blåvita nio poäng till fast mark och förhoppningen om en ny säsong i femman är så långt bort just nu att den faktiskt inte syns alls. Spelande tränaren Niklas Gunnarsson ville inte prata med media efter matchen, men klubbens Greger Stefansson ställde upp.

– Det var långbollarnas afton. Blackstad spelar ju väldigt långt alltid och de har en målvakt som skjuter fruktansvärt långt. Vi kom också in i det spelet. De gjorde 1-0 efter en liten miss av oss och även 2-0. Vi hade chanser i både första och andra och jag tycker att vi var värda ett kryss.

Utespelaren Hannes Stefansson vikarierade i målet och gjorde en stark insats för SVIF där alla visade moral. Esrom Habtom gjorde lagets mål i slutskedet.

Yngling imponerade

I BOIF var det klackarna i taket efter sju raka nederlag. Nykomlingen inledde ju strålande med tre raka segrar – men sedan dess: inte en enda poäng.

Vi gör en riktig viljeinsats och jag tycker att vi har ett litet övertag. Sverker var bra i buren och det måste ju till ganska mycket för att han ska släppa in mål. Det blev en pärs efter deras reducering på stopptid, men vi jobbar undan matchen bra, säger Patrik Wirengård i hemmalägret.

Backlinjen imponerade i BOIF och Isac Torlamb, Joel Jonsson och Love Hegedis plussas. 16-årige Hegedis gjorde sin första match från start.

– Han spelade 90 minuter och gjorde en jättebra match.

Philip Ekholm kämpade in 2-0 och Hampus Jakobsson spräckte nollan.

Tabellen finns här.