DEBATT: Ebba hade rätt om svenska värderingar

Denna sommar träder historiska lagändringar i kraft. Det blir förbjudet att tvinga personer att följa olika religiösa sedvänjor men också att tvinga någon att bära religiösa plagg. KD:s envisa arbete för svenska värderingar har äntligen fått genomslag.

Att prata om att alla i Sverige ska ha samma rätt till ett liv i frihet, utan förtryck från släkt eller bekanta var länge tabu. Det straffade sig att lyfta att hedersförtrycket måste upp i ljuset och motverkas.

När Ebba Busch höll sitt Almedalstal 2016 om att värderingar som tillit frihet, jämlikhet och människors lika värde var hotade och inte gällde alla, fick hon höra att detta var fel och inte särskilt unikt eller svenskt.

Stora kliv framåt har nu tagits mot hedersvåld tack vare KD i sittande regering:

1 juni 2024 infördes ett utvidgat utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands av ex uppfostringsskäl eller andra områden som strider mot barns rättigheter.

infördes ett utvidgat utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands av ex uppfostringsskäl eller andra områden som strider mot barns rättigheter. 1 december 2025 blev oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt underlåtelse att avslöja tvångs-och barnäktenskap olagligt. Den som inte berättar om ett barn- eller tvångsäktenskap ska nu också straffas.

blev oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt underlåtelse att avslöja tvångs-och barnäktenskap olagligt. Den som inte berättar om ett barn- eller tvångsäktenskap ska nu också straffas. 1 juli i år förbjöds kusinäktenskap liksom äktenskap mellan ett syskon och syskonbarn. Men också kontrollerande beteenden där en eller flera personer försöker få en person att följa olika religiösa påbud.

förbjöds kusinäktenskap liksom äktenskap mellan ett syskon och syskonbarn. Men också kontrollerande beteenden där en eller flera personer försöker få en person att följa olika religiösa påbud. 2 juli i år kan fler dömas för äktenskapsresebrott, och äktenskapstvång och straffen skärps. Även försök till äktenskapsresebrott och äktenskapsresebrott mot barn kriminaliseras.

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Utanpå detta så har ett helt paket med stödinsatser sjösatts på både nationell och lokal nivå där den som drabbas kan ringa ett nationellt stödnummer eller kontakta ett regionalt resurscentrum. Barn och unga i skolan ska också få stöd mot hedersrelaterat förtryck och alla nyanlända ska få kunskap om jämställdhet, kvinnors rättigheter och friheter.

Men viktigast av allt är kanske att den första stora heltäckande kartläggningen av hedersförtryckets omfattning äntligen genomförs i detta nu. Istället för att förringa och förminska får vi snart en mer exakt siffra på detta allvarliga problem.

Kristdemokraterna går nu vidare med förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer och fortsätter ta fajten mot att utländska regimer ska motverka att extremistiska och antidemokratiska budskap predikas i svenska moskéer. Ebba hade rätt redan 2016 om att vårt lands värderingar är ett viktigt skydd både för infödda och nya svenskar. Och fler partier säger nu samma sak.

Vi kan lova att en röst på KD innebär fortsatt arbete med full kraft mot hedersförtrycket.



Sarah Kullgren (KD), förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Liselotte Ammert (KD), distriktsordförande KD-kvinnor Kalmar län