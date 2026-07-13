UNG MAN ÅTALAS FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN I VIMMERBY

En man i 20-årsåldern åtalas misstänkt för ett fall av våldtäkt mot barn i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 20-årsåldern åtalas misstänkt för våldtäkt mot barn som ska ha inträffat i Vimmerby förra våren.

En man i 20-årsåldern, som vid tidpunkten för brottet var under 18 år, misstänks för att ha utsatt en flicka under 15 år för en våldtäkt i Vimmerby i slutet av maj förra året.

Nu har en stämningsansökan lämnats till Kalmar tingsrätt.

Den unge mannen misstänks för ett fall av våldtäkt mot barn. Åklagaren anser att han begick gärningen med uppsåt och var oaktsam kring flickans ålder.

Bevisningen består av förhör med misstänkt, målsägande och vittnesuppgifter samt journalanteckningar och redovisning av mobil.

Tilltalad förnekar brott och målsägande berättar i förhör om kontakten med tilltalad och vittnen och om händelsen för att bevisa gärningen.