RALLY-SM I FARA – TÄVLINGSTILLSTÅNDET HÄVS

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om att ge tillstånd till rally-SM i både Vimmerby och Hultsfred. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby MS står värd för den femte och näst sista deltävlingen i rally-SM i sommar. Nu är tävlingen hotad och i fara. Detta efter att Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut om tillstånd till rallytävlingen. Beslutet skickas tillbaka till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Det som sticker ut i 2026 års upplaga av rally-SM är att den femte och näst sista deltävlingen arrangeras på vägar i både Vimmerby och Hultsfred 7–8 augusti. Vimmerby återvänder till rally-SM efter över 40 års frånvaro samtidigt som Vimmerby MS fyller 100 år 2026.

I dag kom ett negativt besked som kan kasta omkull på allting. Transportstyrelsen upphäver Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om tillstånd till tävling på väg och återförvisar till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Tävlingstillståndet hävs

Ärendet gäller i huvudsak om en av SM-rallyts sträckor. Mark- och miljödomstolen stoppade en vägförenings beslut att upplåta vägen för rallyändamål före länsstyrelsens tillståndsbeslut.

”Av beslutet om inhibition framgår att vägföreningens beslut vid årsmötet den 24 mars 2026 tills vidare inte får verkställas, skriver Transportstyrelsen i sitt beslut.

Enligt Transportstyrelsen är det oklart om Vimmerby MS hade medgivande från vägföreningen vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut. Transportstyrelsen anser att länsstyrelsen inte har utrett ärendet i tillräcklig omfattning för att säkerställa att korrekt medgivande fanns från vägföreningen.

”Denna brist kan inte läkas genom Transportstyrelsens överprövning av ärendet”, skriver Transportstyrelsen.

Det finns flera brister som Transportstyrelsen pekar på i riktning mot länsstyrelsen. Nu väljer Transportstyrelsen att upphäva beslutet och återförvisa ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor och med tanke på att tävlingen är satt till 7–8 augusti är den sannerligen i fara.