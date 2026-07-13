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BILDEXTRA: 120 barn cyklade Tekniaracet i Gnagaredalen

REPORTAGE 11 juli 2026 09.00

Förra året testade man för första gången att låta barnen köra en cykeltävling på Semesterracet vilket blev en succé. I år hade man fått en sponsor och runt 120 anmälda i tre klasser. Dagens Vimmerby fanns med när det trampades iväg från startplattan i Tekniaracet.

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 Ja, cykelracet som man testade förra året blev en succé bland både barnen som cyklade och de äldre som tittade på. I år have man fått en tävlingssponsor och döpt det till Tekniaracet. Mot slutet av lunchpausen samlades barnen i depån för att få service av cyklen om det behövdes innan man gav sig av till startplattan via lottnignsfållan.

 I år var tävlingen betydligt större än 2025 med ungefär 120 deltagare. Det delades ut medaljer och bjöds på glass till deltagarna.

I galleriet ovan ser ni bilderna från cykelracet.

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