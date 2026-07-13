UPPVISNINGEN – URBAN GICK FRÅN SISTA CHANSEN TILL TOTALSEGER

Brian Westerling och Urban Bergström hade en tidig kamp i A-finalen och omfamnar varandra efter den jämna finalen. Foto: Stefan Härnström

Vilken uppvisning Urban Bergström bjöd på när han gick från sista chansen till totalseger via fem raka finalsegrar i Semesterracets veteranklass på fredagen. Foto: Stefan Härnström

Urban Bergström svarade för en mäktig uppvisning och vann alla finaler i Semesterracets veteranklass. Den karismatiske och känslosamme värmlänningen vann sista chansen-heatet, D-finalen, C-finalen, B-finalen och slutligen A-finalen och är ny kung i Gnagaredalen. – Att jag kan vinna Semesterracet vet jag, men att bilen går var jag mer förvånad över, säger Urban Bergström efter segern.

Urban Bergström, 58-åringen från Värmlandsklubben Tväråns IF, körde ihop 15 poäng på tre heat i grundtävlingen och fick därmed nöja sig med en plats i ett av de två sista chansen-heaten.

– Den här bilen är en nödreserv. Jag var sjuk och orkade inte sätta upp något annat. Jag klantade till mig och satte på fel däck. Jag var så jävla förbannad på mig själv att jag gick och la mig i husbilen. Det var bara mitt fel. Jag var så jävla gubbgrinig, ni anar inte, säger Urban Bergström.

"Att jag kan vinna vet jag"

Det som därefter utspelade sig i veteranklassens finalheat går till historien. Urban Bergström radade upp segrar på löpande band och vann D-finalen, C-finalen, B-finalen och slutligen A-finalen genom att komma iväg direkt från start och hålla ledningen hela vägen in i mål. Det var en imponerande uppvisning som värmlänningen från Sunne svarade för.

– Inför sista chansen-heatet satte vi på andra däck och åkte skiten ur dem. Vi trodde inte att bilen skulle orka iväg i alla heat, men det gick vägen. Bilen har gått med samma däck i sista chansen, D, C, B och A.

Urban Bergström är mest förvånad över att bilen klarade av samtliga finalheat.

– Att jag kan vinna Semesterracet vet jag, men att bilen går var jag mer förvånad över.

Urban Bergström sa efter segrarna att han skulle komma tillbaka till intervjupositionen.

– Jag vet att jag kan ta dem, men jag satte på fel däck. Jag ryckte däcken och gick till A-final direkt. Det är kul att köra bil.

Annons:

"Fattar inte att skiten går"

Urban Bergström tog starten i finalheatet och uppvaktades tidigt av grundtävlingens segrare Brian Westerling som snurrade bort sig. Han gick därefter en kamp med Mathias Svelander och höll ifrån i kampen om segern.

– Det var en fair fight med Svelander. Han körde på mig, men jag hade gjort samma sak om det hade varit jag i samma position.

Mathias Svelander var bra nära att komma förbi på slutvarvet.

– Två gånger var jag väl lite illa ute, men den här bilen har gått 30 varv och tappat orken. Jag fattar inte att skiten går.

Att på kort tid vinna fem raka heat är en minst sagt imponerande bedrift.

– Det är väl lite kul att Svärd (Tobias) inte är ensam. Du måste försöka hålla dig borta från bråk och krångel och här föll nog min rutin in.

Trefaldig segrare i Semesterracet

Urban Bergström har två tidigare vinster i Semesterracet i Vimmerby. Han vann seniorklassen 1995 och veteranklassen 2019 och har nu vunnit veteranklassen två gånger om.

Vad betyder denna seger för dig?

– Jag lever för motorsport och har gjort det hela mitt liv. Det är det roligaste jag har gjort.

– Jag har också levt ihop med en människa i 40 år som inte längre finns i livet. Det är fan inte roligt. Jag saknar henne så in i helvete. Jag kör för henne.