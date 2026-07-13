SD: Kalmar län ska stötta bönderna, inte fejkkött

Kalmar län är ett jordbrukslän. Våra åkrar, betesmarker, gårdar och livsmedelsföretag är inte pynt i landskapet. De är ryggraden i vår självförsörjning, vår beredskap och många människors försörjning.

Ändå behandlas jordbruket alldeles för ofta som något politiker gärna talar varmt om, men sedan glömmer bort när skattepengarna ska fördelas. Då dyker det upp projekt, konsulter, strategier och idéer som låter moderna på papperet, men som inte hjälper bonden som går upp i ottan, företagaren som pressas av kostnader eller livsmedelsproducenten som försöker växa här i länet.

Med ett Sverigedemokratiskt styre i Region Kalmar län så kommer vi ta fram ett regionalt stödprogram för jordbruk och gröna näringar. Inte ännu en flummig strategi utan ett konkret stöd till dem som producerar mat, håller landskapet öppet och skapar jobb i hela länet.

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För oss är det självklart att Region Kalmar län ska stå på lantbrukarnas sida. Den som brukar marken, föder upp djur, förädlar livsmedel eller driver företag inom de gröna näringarna ska inte stå längst bak i kön när regionen delar ut stöd. Lantbruket ska inte bara kallas viktigt i kris. Det ska prioriteras innan krisen kommer.

Stödet ska gå till sådant som gör verklig nytta. Starkare livsmedelsproduktion. Bättre vattenhushållning. Investeringar som stärker konkurrenskraften. Samverkan mellan lantbrukare, livsmedelsföretag, offentliga kök och lokala producenter. Mer mat från Kalmar län i regionens verksamheter.

Regionen köper in stora mängder livsmedel. Då duger det inte att tala om beredskap med ena handen och köpa in långt bortifrån med den andra. Svenska producenter håller hög kvalitet, följer hårda regler och tar ansvar för djur, mark och miljö. Det måste värderas högre.

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Samtidigt ska skattepengar inte gå till projekt som motarbetar länets lantbruk. Vi har sagt nej till skattemiljoner till fejkkött och vi står fast vid det. Kalmar län behöver inte låtsaskött som politiskt prestigeprojekt. Vi har riktiga bönder, riktiga djur, riktiga livsmedel och riktiga företag som redan gör jobbet. Det är där pengarna ska göra nytta.

Samtidigt ska regionen också ställa krav. Skapar stödet arbetstillfällen? Stärker det livsmedelsförsörjningen? Gynnar det länets producenter? Leder det till mer konkret produktion eller bara fler rapporter? Den som vill ha skattebetalarnas pengar ska kunna visa vad medborgarna får tillbaka.

Jordbruket handlar om mat på bordet, öppna landskap, levande bygder och trygghet i oroliga tider. Ett Sverigedemokratiskt styrt Region Kalmar län kommer sluta jaga trendiga projekt och börja prioritera det som faktiskt bär länet. Den som producerar maten ska veta att regionen står bakom honom eller henne.

Janita Kirchberg (SD)

Ledamot regionala utvecklingsnämnden

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd i Region Kalmar län