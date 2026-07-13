Elin blev bara sexa i finalen – här är löftet inför nästa år

Silverdalens MSK:s Elin Jonsson kom på en sjätteplats i 2026 års Semesterrace och eftersom hon älskar att köra i Vimmerby så återkommer hon nästa år. Foto: Stefan Härnström

Det slutade med en något sämre placering i år för Elin Jonsson från Silverdalens MSK. Förra årets tredjeplats i damernas A-final på Semesterracet blev "bara" en sjätteplats. Jonsson berättar dock att hon är tillbaka i Gnagaredalen för nästa års Semesterrace.

Ärligt talat var nog årets finalfält ännu tuffare än 2025 så att vara sist i ett startfält med systrarna Pyret och Mimmi Örhn från Söderhamn, Engla Johansson från Finspång, Nell Brindmark från Åtvidaberg och suveräna Veronica Salsten från Mölndals MK är en merit. När vi pratar med Elin trekvart efter målgången så har hon som vanligt ett leende på läpparna.

- Det gick till A-final i alla fall, jag är nöjd.

Du fick punktering på höger framdäck.

- Ja, direkt när jag försökte komma på insidan på Volvoskåpen. Plötsligt så small det i däcket. Ja, det var inte så mycket att göra då.

Sedan hade du i princip en enda lång duell med Nell?

- Ja, det blev så. Hon hade däck som stod som en plog! Hon kunde knappt styra hon heller! Sedan svängde jag av lite tidigt men det ska bli skrot av bilen till slut i alla fall.

Blir den reservdelsbil?

- Ja, det kan bli så faktiskt.

Får vi se dig här igen nästa år?

- Ja. jag älskar ju att köra i Vimmerby så jag kommer tillbaka.