Matilda och Kalle till final i agility-SM – "Alltid varit en dröm"

Kalle och hans matte Matilda Kronstrand tog sig ända till final i agility-SM, och därmed var en dröm uppnådd. Foto: Privat

När SM i agility avgjordes tog sig Hultsfreds Brukshundklubbs Matilda Kronstrand från Vimmerby till final med sin Kalle för första gången. – Det har alltid varit en dröm att få tävla final, men jag hade aldrig trott att vi skulle ta oss dit, säger hon.

När agility-SM avgjordes i Jönköping var det med tre ekipage från Hultsfreds Brukshundklubb i startlistan. Förutom Matilda Kronstrand och Kalle hade också Oskar Rundberg kvalat sig in med Smilla, liksom Sanna Hultqvist med hunden Yes.

– Både Oskar och Sanna gjorde mycket fina lopp med Smilla och Yes, men tyvärr inte med marginalerna på rätt sida, säger Elin Sjösten, instruktör och sambo med Oskar Rundberg.

Matilda och Kalle tog en finalplats

Bäst gick det för Matilda Kronstrand som gick ända till final, efter att ha kvalat in på det sammanlagda resultatet från båda sina lopp.

– Matilda har mycket rutin med sig. Hon och Kalle är ett stabilt ekipage, men hon tävlar mot många hundar av annan ras som är väldigt snabba så det känns extra roligt att hon fick springa final, säger Elin Sjösten.

Det var första gången Matilda fick springa final på ett SM, det har inte hänt tidigare att hon både sprungit loppen felfritt och haft chansen att kvala in på det sättet. Med marginalerna på rätt sida så fick hon den sista platsen.

– Efter att ha fått fel i båda kvalloppen trodde jag att vår chans på en final vad över. Men vi hade en liten chans att ta oss vidare på kombinerat resultat då vi faktiskt inte diskat oss i något lopp. Sent på fredagskvällen kom resultatet, vi hade kvalat till finalen. Jag blev såklart jätteglad, säger Matilda.

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Påminna sig om det fina

Totalt var det 36 som startade i klass L, som Matilda och Kalle tävlar i. De tog sig igenom banan med några fel och hamnande på en 23:e plats i finalen.

– På finalen gick vi in med målet att göra vårt bästa för att ta oss runt. Jag kände innan start att Kalle var lite ofokuserad och trött, men vi gick in och gjorde det bästa vi kunde för dagen, och vi tog oss runt med 15 fel.

Hur vill du summera ert deltagande i SM?

– Jag är jättenöjd med vår prestation på Kalles första SM. Det har alltid varit en dröm att få tävla final, men jag hade aldrig trott att vi skulle ta oss dit.

Elin Sjösten vill också lyfta fram att det alltid finns mycket fint att ta med sig från ett lopp, även om man som Oskar Rundberg och Sanna Hultqvist inte riktigt nådde hela vägen.

– Det får man plocka fram och påminna sig om att det inte är några maskiner vi tävlar med. Hundarna gör sitt absolut bästa och även förarna, sedan kan det bli missförstånd i en millisekund och då kan något oväntat ske och det går sååå fort, och är så spännande, summerar Elin Sjösten tävlingen som hon överlag tycker blev en mycket trevlig folkfest, trots att det var galet varmt i Jönköping.

– Men jag såg inga hundar som for illa. Det är i grunden väldigt vältränade agilityhundar som är vana att arbeta och det fanns skugga, pooler och mycket gräsyta att rasta hundarna på.