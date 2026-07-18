DEBATT: Vi nöjer oss inte – äldre har rätt till trygghet

Åldrandet är en gåva. Kunskap och livserfarenhet är något att sätta värde på. Du som arbetat hårt hela livet ska känna att det lönade sig.

Därför har Kristdemokraterna drivit igenom flera viktiga reformer för Sveriges äldre. Här ger vi några exempel:

Sänkt skatten på pension och halverat matmomsen.

Kompenserat de som är födda 1957 och drabbades orättvist av utebliven skattesänkning.

Genomfört en historisk tandvårdsreform för dig över 67 år, max 10 procent i kostnad för många behandlingar.

Stärkt tryggheten i äldreomsorgen, infört språkkrav och ger rätt att välja kön på vårdpersonal vid intim vård, i äldreomsorg och hemtjänst.

Lagt grunden för ett nytt vaccinationsprogram för äldre. Ett brett nationellt äldrevaccinationsprogram för äldre ska sättas på plats.

Stödet till anhöriga stärks och därmed stärks också hela samhället. Nya stödinsatser införs utifrån de anhörigas behov för att ge stöd, kraft och trygghet.

Vi kristdemokratiska seniorer är inte nöjda. Det behöver göras mer:

Vi vill avskaffa reavinstskatten – Skatten drabbar äldre som vill flytta till något mindre och mer anpassat boende efter ett långt arbetsliv.

En äldre-mat-miljard för bättre mat och ökad kvalitet och matglädje i äldreomsorgen. Såväl söndagsteken som god lunch i vardagen ska vara en självklarhet.

Vi vill utreda ett nytt stöd: VAF – vård av förälder. Detta för att hjälpa sina äldre föräldrar vid vårdbesök, plötslig sjukdom eller praktiska situationer vid livskriser.

Sverige ska aktivt delta i arbetet att utarbeta en internationell äldrekonvention för att säkra äldres mänskliga rättigheter.

Motverka alla former av ålderism i samhället – ålder är inte en faktor för att inte vara delaktig.

Det ska vara nolltolerans mot våld och övergrepp mot äldre, såväl gällande våld i nära relation som från vård- och omsorgspersonal.

För oss kristdemokratiska seniorer handlar det om rättvisa, trygghet och respekt för den generation som byggt vårt land. Vi vill ge den enskilde ökat inflytande över sin egen vardag och vilka vård- och omsorgskontakter man önskar men också rätten att få utvecklas som aktiv senior.

Anders Andersson, Järnforsen

1:e vice förbundsordförande i KD Senior

Gudrun Brunegård, Vimmerby

Ledamot i förbundsstyrelsen KD Senior