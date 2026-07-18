Pojke på elsparkcykel stoppad – misstänks för dubbla brott

En ung pojke på elsparkcykel omhändertogs i natt av polisen misstänkt för dubbla brott.

Det var en knapp timme in på lördagsdygnet som en polispatrull i Målilla beslutade sig för att stoppa och kontrollera en person som framförde en elsparkcykel. Föraren, en pojke i 15-årsåldern, misstänks nu för dubbla brott.

Enligt Patric Fors, presstalesperson vid polisens regionledningscentral, gick elsparkcykeln fortare än 20 kilometer i timmen och klassas därmed som motorfordon, vilket pojken inte har behörighet att framföra. Polispatrullen uppfattade även pojken som drogpåverkad och han togs med för provtagning.

Anmälningar om olovlig körning och drograttfylleri har upprättats.