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Åtta klubblag spelade kvaltävling på Tobo Golfklubb under tisdagen och onsdagen. Foto: Lotta Madestam

Tobo GK fick beröm efter JSM-kvaltävlingen för klubblag

GOLF 24 juli 2026 06.00

Tobo Golfklubb söder om Storebro var under tisdagen och onsdagen värd för en kvaltävling i klubblags-SM för juniorer. Klubbens pro Magnus Hultgren berättar att de haft två bra dagar där både banan och allt runtomkring fick beröm.

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- Det här kvaltävlingen har gått över tisdag och onsdag. Det var en del av kvalomgång nummer två. Vi hade åtta lag som kom till start. Två slogs ut igår och de övriga sex har spelat idag om tre platser.

Inga lokala deltagare

 Han berättar att de medverkande lagen har nio personer varav två ska vara tjejer och att det är sju av de nio som spelar varje dag. Evenemanget fick beröm av de på plats.

- Allt har gått jättebra och vi är supernöjda. Vi fick beröm för banan och allt runtomkring. Vi har egentligen aldrig tävlingar i juli då det är högsäsong för vanliga spelare, men tur eller otur så passade det i år när vi med facit i hand inte haft toppenväder. Sedan är det ju ett skyltfönster för oss där vi kan visa upp vår fina anläggning.

Medverkade några lokala deltagare?

- Nej, inte från vår klubb utan de var från klubbarna runtomkring som Hook, Kalmar, Glasriket och Vredaholm.

 Omgång tre kommer att spelas på Onsjö GK i Västergötland mellan den 11 och 13 september och JSM-finalen för klubblag spelas den 27 till 29 oktober på Empordà Golf i Spanien.

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