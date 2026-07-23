TBE-fallen ökar - detta rekommenderas i länet

Antalet TBE-fall efter fästingbett har ökat markant i år jämfört med 2024 och 2025. I Kalmar län förekommer smittan främst i kustkommunerna men även i inlandet. Foto: MostPhotos

2026 har inneburit en kraftig ökning av antalet TBE-fall från fästingbett. Än så länge har 213 personer blivit smittade i år. – Klimatet har varit gynnsamt för fästingar och den gnagarpopulation som bär på viruset, säger infektionsläkare Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten till TT.

Fram till och med 20 juli hade 213 fall av TBE registrerats jämfört med 111 fall 2024 och 138 fall 2025. Enligt Folkhälsomyndigheten är det klimatförändringarna som ligger bakom. Fästingarna har gynnats av ett varmare klimat och allt tidigare vårar. Dessutom gör vädret att människor rör sig ute i större omfattning än tidigare. 2024 blev det totala antalet TBE-fall 384 och förra året blev det 503 stycken.

Sexprocentig snittökning per år

Enligt Ulrika Marking är det inte en exakt gradvis ökning per år men den är påtaglig sett över längre tid.

– Sett till den senaste tioårsperioden pratar vi om en ökning på sex procent årligen i snitt.

Trots ökningen finns det ingen nationell statistik för svenskarnas vaccinationsnivå mot TBE men det är något som myndigheten förespråkar. Statistik förs över de allmänna vaccinationsprogrammen för barn. Där ingår exempelvis mässling, stelkramp och påssjuka. För vuxna ser man vaccinationer som rekommendationer utifrån ålder och hälsotillstånd och vad som erbjuds avgörs av regionerna.

– Det är absolut ett sådant projekt som vi jobbar för ska bli verklighet.

– Ett komplett register underlättar för att titta på uppföljningen av rekommendationer och vaccineffekter.

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Detta rekommenderas för Kalmar län

I Kalmar län finns det hög till måttlig förekomst av TBE i Mönsterås och Västerviks kommuner som är kommuner med riskområde 1.

Det förekommer på låg nivå i Kalmar, Hultsfred, Vimmerby och Oskarshamn som är riskområde 2. TBE förekommer på mycket låg nivå eller saknas i Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Högsby, Nybro och Torsås som är riskområde 3. Samtliga fastlandskommuner i länet angränsar till kommuner med riskområde 1 eller 2.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar TBE-vaccination för vuxna och barn över 3 år i riskområde 1 som riskerar att bli bitna.

Personer med nedsatt immunförsvar som bor eller vistas i riskområdena 1 och 2 eller kommuner som angränsar till dessa rekommenderas också att vaccinera sig.

Även immunfriska vuxna och barn över 3 år i riskområde 1 eller 2 kan enligt Folkhälsomyndigheten ha nytta av vaccination, särskilt vid omfattande exponering för fästingar.