Nya anmälningar i stugkonflikten i Vimmerby

Polisen har tagit emot en ny anmälan om egenmäktigt förfarande i stugkonflikten utanför Vimmerby. Ännu en gång har en bil ställts så den blockerat vägen till stugorna.
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Vad gäller det egenmäktiga förfarandet så har en parkerad bil återigen blockerat vägen till stugorna.Dessutom har det inkommit två anmälnignar om ofredande under onsdagen.
I ett fall beskriver målsägande det som att ett ofredande "stört friden på ett kännbart sätt" och i den andra anmälan om ofredande ska målsägande blivit åtsagda av en person att "de inte får köra" på vägen till stugorna.
Samtliga tre anmälningar är gjorda av personer hemmahörande i andra delar av landet. Från polisen berättar man att patruller i flera dagar regelbundet varit på platsen.
Som vi tidigare rapporterat är det en infekterad konflikt mellan markägaren och ägarna till stugorna utanför Vimmerby som pågår.