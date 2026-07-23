Nya anmälningar i stugkonflikten i Vimmerby

Polisen har tagit emot en ny anmälan om egenmäktigt förfarande i stugkonflikten utanför Vimmerby. Ännu en gång har en bil ställts så den blockerat vägen till stugorna. Foto: MostPhotos

På onsdagen inkom en ny anmälan till polisen om egenmäktigt förfarande i konflikten runt stugbyn i Vimmerby. Ånnu en gång har en bil parkerats så att den blockerade vägen till stugorna. Polisen har även tagit emot två anmälningar om ofredande.

Vad gäller det egenmäktiga förfarandet så har en parkerad bil återigen blockerat vägen till stugorna.Dessutom har det inkommit två anmälnignar om ofredande under onsdagen.

I ett fall beskriver målsägande det som att ett ofredande "stört friden på ett kännbart sätt" och i den andra anmälan om ofredande ska målsägande blivit åtsagda av en person att "de inte får köra" på vägen till stugorna.

Samtliga tre anmälningar är gjorda av personer hemmahörande i andra delar av landet. Från polisen berättar man att patruller i flera dagar regelbundet varit på platsen.

Som vi tidigare rapporterat är det en infekterad konflikt mellan markägaren och ägarna till stugorna utanför Vimmerby som pågår.