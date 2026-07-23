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Polisen har tagit emot en ny anmälan om egenmäktigt förfarande i stugkonflikten utanför Vimmerby. Ännu en gång har en bil ställts så den blockerat vägen till stugorna. Foto: MostPhotos

Nya anmälningar i stugkonflikten i Vimmerby

KRIM 23 juli 2026 10.23

 På onsdagen inkom en ny anmälan till polisen om egenmäktigt förfarande i konflikten runt stugbyn i Vimmerby. Ånnu en gång har en bil parkerats så att den blockerade vägen till stugorna. Polisen har även tagit emot två anmälningar om ofredande.

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 Vad gäller det egenmäktiga förfarandet så har en parkerad bil återigen blockerat vägen till stugorna.Dessutom har det inkommit två anmälnignar om ofredande under onsdagen.

 I ett fall beskriver målsägande det som att ett ofredande "stört friden på ett kännbart sätt" och i den andra anmälan om ofredande ska målsägande blivit åtsagda av en person att "de inte får köra" på vägen till stugorna.

 Samtliga tre anmälningar är gjorda av personer hemmahörande i andra delar av landet. Från polisen berättar man att patruller i flera dagar regelbundet varit på platsen.

 Som vi tidigare rapporterat är det en infekterad konflikt mellan markägaren och ägarna till stugorna utanför Vimmerby som pågår.

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