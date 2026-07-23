WOW, VILKET BETYG! TOBOS RESTAURANG BÄST I SVERIGE

När spelarna får säga sitt levererar Tobo GK:s golfrestaurang bäst av alla i hela Sverige. – Det är enbart tack vare vår fantastiska personal som vi får känna en sådan här enorm stolthet och glädje i dag, säger Joakim Hesselgård Nuñez.

Det är den väletablerade golfaktören och sajten Golfamore som har tittat på spelarnas omdömen efter varje spelad runda och tagit fram de golfbanor i Sverige där restaurangupplevelsen lyfter hela dagen – där man äter god mat och gärna stannar lite längre.

Och i absolut topp av landets samtliga omkring 400 golfklubbar placerar sig Tobo Golfklubb utanför Storebro. Bakom sig på topp fem har man Eskilstuna GK, Kils GK, Östad Golf Väderstad och Tranås GK.

”Enbart tack vare personalen"

Det var i påskhelgen som den ”nya” golfrestaurangen på Tobo slog upp portarna. Bageri Guldkringlan i Vimmerby hade tagit över driften av den och av ”9,5:an”, och uppslutningen vid invigningen var stor.

Nu, halvvägs in på den första säsongen, får man alltså ett fantastiskt betyg från spelarna som bekräftar att satsningen var rätt och att man har presterat på topp.

– Det är jättehäftigt att få det här kvittot på att vi gör det bra, och att få ge det till klubben som trodde på oss och gav oss det här förtroendet. Men det är enbart tack vare vår fantastiska personal som vi får känna en sådan här enorm stolthet och glädje. De är helt otroliga och det har jag återigen sagt till dem i dag, säger Guldkringlans vd Joakim Hesselgård Nuñez.

Vad är det som skiljer er från andra, tror du?

– Att vi är golfspelare allihop tror jag är viktigt. Vi vet vad golfare vill ha. Dessutom har vi vana av att driva restaurang och bageri. Vi har höga krav på oss själva och på vår personal, men vi har också en bra idé i botten där maten ska vara vällagad från grunden, smakrik och levereras snabbt. Sedan handlar det om en helhet med restaurang, förstklassig bana, personal, faciliteter och allt annat runtomkring. Och det har vi här.