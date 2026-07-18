Resultat av medborgarförslag – hjärtstartare kompletteras av nya ute

Tio hjärtstartare har placerats utanför länets hälsocentraler, resten kommer på plats senare under året. Foto: Pressbild

Region Kalmar län satsar på hjärtstartare utanför alla länets hälsocentraler. Bakgrunden är ett medborgarförslag som regionstyrelsen sade ja till.

Sedan tidigare är hjärtstartare på regionens hälsocentraler placerade inne i lokalerna. När hjärtstartare nu placeras utomhus kan de nås även efter stängning.

Under juni har tio hjärtstartare kommit på plats, nämligen i Mörlunda, Vimmerby, Överum, Högsby, Lindsdal, Nybro, Torsås, Emmaboda och Mörbylånga. Resten kommer att placeras ut under året.

– Varje dag drabbas ungefär 15 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, men bara två av dessa överlever. När ett hjärtstopp inträffar är tiden mycket dyrbar eftersom chansen för överlevnad minskar med 10 procent för varje minut som går till att behandling påbörjas, säger Johan Israelsson, HLR-samordnare i regionen och forskare inom hjärtstopp, i ett pressmeddelande.

Tjänsten sms-livräddare, en tjänst som finns i länet sedan 2021, spelar också en viktig roll. Vanligtvis är frivilliga sms-livräddare först på plats vid ett hjärtstopp, så att utöka antalet hjärtstartare utomhus ökar möjligheterna för både sms-livräddare och andra personer på plats att på ett enkelt sätt nå en hjärtstartare.