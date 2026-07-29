DEBATT: Cykeln förtjänar en större plats – även i Vimmerby

Cykeln har nästan bara fördelar. Den är billig, tyst, bra för hälsan och ett av våra mest miljövänliga transportmedel. Därför behöver vi göra det enklare och säkrare att välja cykeln – både i Vimmerby och i resten av landet.

I Vimmerby finns flera cykelbanor som märkligt nog bara tar slut. Det gör cyklingen både krångligare och mindre säker. Vi vill bygga cykelbana längs hela Drottninggatan, förbi Kulturskolan och gymnasiet samt på den norra delen av Drottninggatan. Även från Drottninggatan ner till ICA behövs en enhetlig och trafiksäker cykelbana. På så sätt kan vi knyta ihop dagens cykelvägar till ett sammanhängande och naturligt nät.

Det behövs också fler tydliga och välplacerade cykelställ i centrum. I dag finns egentligen bara ett större och lättillgängligt cykelställ vid stationen. Vi vill dessutom göra det enklare för kommunanställda att cykla i tjänsten där det fungerar och där medarbetaren själv vill. Självklart ska ingen tvingas cykla i olämpligt väder eller när arbetsuppgifterna inte lämpar sig, men där cykeln är ett bra alternativ ska den också vara ett enkelt val.

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Att satsa på cykling är också en investering i folkhälsan. En enda cykelresa om dagen kan förebygga upp till tio procent av de hälsorelaterade dödsfallen. Det handlar inte om elitidrott, utan om vardagsmotion som gör stor skillnad.

Men ansvaret stannar inte vid kommungränsen. Även staten behöver göra mer. Cykelfrämjandet har utsett Miljöpartiet till Sveriges bästa cykelparti, men vi vill fortsätta driva på för ännu bättre villkor för landets cyklister.

Vi vill se större statliga investeringar i säker cykelinfrastruktur i hela landet, inte bara stöd till cykelturism. Vi vill återinföra stadsmiljöavtalen för gång-, cykel- och kollektivtrafik, stärka länsplanerna och ge kommuner bättre möjligheter att bygga sammanhängande cykelvägar.

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Vi vill också förändra lagar och regler för att göra cyklingen säkrare och mer attraktiv. Bland annat vill vi skärpa reglerna om säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister, tillåta cykling mot enkelriktat där det är trafiksäkert och ge Trafikverket möjlighet att bygga friliggande cykelvägar som inte måste följa bilvägar.

Slutligen behövs ett ambitiöst nationellt mål för ökad cykling. Med tydlig statlig styrning, långsiktiga investeringar och bättre samordning kan cykeln bli ett självklart transportalternativ för betydligt fler.

Med Miljöpartiet i politiken – både lokalt och nationellt – kommer stödet till cyklingen att fortsätta stärkas. Det är en investering i människors hälsa, ett bättre klimat och ett tryggare Vimmerby.

Mattias Berggren

Miljöpartiet de gröna i Vimmerby