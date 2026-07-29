Dags för marknaden med anor från medeltiden – så blir årets upplägg

Det är välkänt att den första helgen i augusti innebär Virserums marknad. Just nu pågår de sista förberedelserna för fullt, med ett späckat schema för att hinna med att gå igenom alla bokningsförfrågningar.

Intresset för Virserums marknad är stort i år.

– Vi har inte hunnit med att boka in alla som har sökt, säger Jan ”Janne” Sjösten, som är ansvarig för knallarna tillsammans med sin fru Inger Sjösten.

Det har varit många ansökningar, vilket Janne Sjösten högst sannolikt tror kommer mynna ut i att det blir fler utställare än förra årets 150.

En del ansökningar har marknaden till och med behövt säga nej till, men det beror inte på att det finns begränsat med platser utan för att de flesta förfrågningar kommer från matvagnar och man vill att utbudet ska bli varierat.

– De som ligger obehandlade nu, som vi inte hunnit ta i än, är inte matvagnar, utan det är andra typer av produkter.

Janne Sjösten lovar en marknad med varierat utbud, med allt från godis och leksaker till korgar och vaxdukar.

Räknar med tiotusen besökare

Marknaden startar vid 13 på fredagen och pågår under hela lördagen. Som vanligt finns det ett tivoliområde och område med matservering. Såklart kommer även festtältet vara öppet sent båda kvällarna, där DJ Magnus och Jonzy & Boman står för underhållningen.

Arrangörerna räknar lågt med att det kommer totalt omkring 10 000 besökare varje år.

– Det har lite med vädret att göra, vissa år har det kommit mellan 10 000 och 15 000 varje dag. Nu har vi bestämt 20 grader och mulet, säger Janne Sjösten och skrattar.

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Rötterna från medeltiden

Janne Sjösten berättar att Virserums marknad sägs ha anor från medeltiden, men det första dokumenterade om marknaden finns från 1800-talet och då var det i första hand en kreatursmarknad.

I dagens format har marknaden funnits sedan 1956 – vilket innebär att det är 70-årsjubileum i år. Marknaden, som arrangeras av Virserums samhällsförening, är sig lik i år även om det blir några nyheter.

Förra året testade man att ha ponnyridning, och det blev så pass lyckat att det även kommer finnas i år. En annan nyhet är att idrottsföreningen Virserums SGF kommer vara på plats för att ansvara för kaffeserveringen i år.

"Hoppas vädret är passande"

Under pandemin hade marknaden en dipp, men har återhämtat sig bra sedan dess och framtiden ser ljus ut. Janne Sjösten hoppas på att det blir en fin marknadshelg, där alla är nöjda.

– Jag hoppas att vädret är passande, att vi får många besökare och att de upplever att sortimentet är bra. Och att utställarna blir nöjda, det är det viktigaste att de känner att de säljer bra.