DEBATT: Låt fler UF-företag bli morgondagens arbetsgivare

År efter år blir gymnasieelever uppmuntrade till att driva ett UF-företag. Samhället beundrar deras kreativitet, delar ut priser och uttrycker sig positivt om entreprenörskap. Men när skoltiden bär mot sitt slut, är det alltför svårt för samma unga människor att fortsätta utveckla sitt företag. Det går inte ihop.

Samtidigt som detta står Sverige inför markanta utmaningar på arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyrån var arbetslösheten under 2025 på en av de högsta nivåerna på 20 år. När över en halv miljon av det svenska folket står utan arbete borde fokuset ligga på hur fler jobb kan skapas och hur fler människor kan komma i arbete.

Vi i Centerpartiet och CUF tycker att UF-företagande bör vara en del av lösningen. Varje år visar tusentals unga att de är beredda att ta risker, lösa problem och utveckla innovativa idéer. Om vi menar allvar med att främja entreprenörskap måste vi också ge dem bättre möjligheter att fortsätta utveckla sina företag efter studenten.

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Ett av de största hindren för att utveckla sitt företag och få företaget att växa är kostnaden att expandera och anställa. Att gå från att driva en verksamhet själv till att bli arbetsgivare innebär en hög ekonomisk risk. Därför vill Centerpartiet och CUF slopa arbetsgivaravgiften för de tio första anställda i ett växande småföretag under två år. Det skulle göra det lättare för fler företag att växa, anställa och ta nästa steg.

För många unga entreprenörer är steget från UF till ett riktigt företag större än det bör vara. Centerpartiet och CUF vill därför införa en ny företagsform för mikroföretag med en enkel schablonskatt och mindre administration. Den som precis tagit steget från UF ska kunna lägga sin tid på att utveckla sin affärsidé - inte på onödigt krångel.

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Gemensamt för dessa reformer är att de sänker trösklarna - både för företagande och till arbete. De gör det enklare att utveckla en idé, enklare att växa och enklare att anställa.

Det kräver också att skolorna ges bättre förutsättningar att utveckla UF-som koncept. Regeringen har här gjort märkliga bedömningar som syftar till att minska entreprenörskapets betydelse i skolan. Det tycker vi är fel väg att gå om vi vill få fler duktiga företagare i samhället.

Menar vi allvar med att uppmuntra entreprenörskap kan vi inte vara nöjda med att hylla UF-företagare under gymnasietiden. Vi måste även ge dem rimliga möjligheter att kunna gå vidare efter studenten. I Sverige finns framtidens företagare redan i våra klassrum. Frågan är om politiken ska ge dem möjligheten att lyckas - eller fortsätta sätta käppar i hjulet för nästa generation företagare.

Hilda Helmersson

Distriktsordförande, CUF Kalmar län

6:a Riksdagslistan

7:a Kommunlistan, Nybro

Martin Joelsson

2:a Riksdagslistan

Wilmer Julle

Valombudsman, CUF Kalmar län och Kronoberg