De vill att Vimmerbyborna får veta mer inför valet – han leder debatten

För fyra år sedan anordnade Företagarna Vimmerby en politisk debatt. Nu gör man om detta inför kommunvalet. Kvällen leds av Marcus Alsér. – Nu hoppas jag folk dyker upp av nyfikenhet i Vimmerbys fortsatta välmående, säger Företagarnas ordförande Hampus Weth Wolmeryd.

Inför valet 2022 satsade Företagarna Vimmerby på en politisk debatt ute på Vimmerby Camping. Drygt två år senare, under rubriken "Krisen i kommunhuset", anordnade man ytterligare en.

Även inför det här valet blir det en politisk utfrågning som Företagarna lokalt ligger bakom. Den 19 augusti samlas sju politiska partier på Vimmerby Stadshotell för en kväll där frågetecken ska rätas ut.

– Debatten behövs och är allmänt viktig. Den behöver bli av och vi behöver få ut åsikterna i det samtal som kommer i en politisk utfrågning och debatt. Ingen har väl egentligen ansvar att arrangera det, men det ligger i linje med vårt arbete. Därför vill vi göra det här och lägger stor vikt och fokus vid det, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Att man byter miljö beror helt enkelt på att man vill byta miljö och vara hos ett av de andra medlemsföretagen.

– Då ligger Stadshotellet nära till hands. Det är en bra lokal och vi har fått till god uppslutning bland de lokala politikerna.

Sju partier deltar

Klart är att de sex partier som sitter i fullmäktige kommer representeras av Eva Kindstrand Ströberg (S), Niklas Gustafsson (M), Peter Karlsson (C), Jenny Wingerstad (SD), Erik Andersson (V) och Ola Hammarbäck (KD). Dessutom får Miljöpartiet chansen att vara med och det blir Mattias Berggren som deltar.

– Ja, det var självklart. Det är jättekul att kunna få med dem också. Miljöpartiet var faktiskt allra först att svara på vår inbjudan.

Kvällen kommer bland annat beröra kommunens ekonomi, företagsklimatet, nya jobb och etableringar, elförsörjningen, kompetensförsörjningen, skolorna och den politiska stabiliteten i kommunen.

– Det finns många brinnande frågor för kommunen och vi står i ett vägskäl. Från Företagarnas sida ser vi mycket positivt på Norra Kalmar läns-samarbetet och att det sker med en gemensam kraftsamling utanför sin egen låda. Men det finns en nutidsverklighet att hantera också och det kommer samtalen mycket att handla om.

Blir det mer inriktat på företagarfrågor som kompetensförsörjningen och företagsklimatet snarare än frågor som vård, skola och omsorg?

– Det kommer vara väldigt brett. Företagarfrågor är viktiga för oss, men skola, vård och omsorg är lika mycket en företagarfråga som bra mark för expansion. Den viktigaste frågan nu är kompetensförsörjningen och vi måste vara en attraktiv stad att bo och verka i. Det blir ingen attraktiv stad om fler skolor stängs snarare än det är positiva ordalag om miljöerna. Vi måste få till inflyttning och det skapar bättre förutsättningar för skola, vård och omsorg också. Det är Företagarnas evenemang, men vi tänker oss ett evenemang som ska vara allmännytta.

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Han leder debatten

Företagarprofilen Marcus Alsér kommer vara debattledare den här kvällen.

– Han är en av våra mest engagerade kommuninvånare och därför vill vi att han leder samtalen. Han har gjort det tidigare med den äran och det känns jättebra att ha honom som samtalsledare.

Vad tror du om intresset?

– Jag hoppas att vi kan bryta en trend. Förra gången vi körde, när det gällde krisen i kommunhuset, så var det okej uppslutning. Men det var de redan indoktrinerade som kom. Nu hoppas jag att folk dyker upp av nyfikenhet för Vimmerbys fortsatta välmående. Vi lägger mycket krut på att det ska bli en väldigt bra kväll.

Utfrågningen är öppen för alla och det krävs inte att man är medlem i Företagarna Vimmerby.