LÄNET: MAN ÅTALAS FÖR FLERA FALL AV MISSHANDEL

En medelålders man från södra länet står åtalad för ett fall av grov misshandel och två fall av misshandel. Foto: MostPhotos

En medelålders man åtalas vid Kalmar tingsrätt för ett fall av grov misshandel och två fall av misshandel av normalgraden. Dessa ska ha inträffat i en kommun i södra Kalmar län under sommaren 2025 och i juni 2026.

Den grova misshandeln ska enligt stämningsansökan skett någon gång mellan den 14 och 15 juni i år. Kvinnan ska ha tryckts upp mot väggar eller möbler samt mot golvet. Mannen ska greppat om hennes hals och hållit för hennes mun och näsa.

Han ska även ha slagit, sparkat och rivit henne över kroppen samt slagit henne med en metallpinne mot ryggen och foten.

Kvinnan i 30-årsåldern orsakades smärta, underhudsblödningar, hudavskrap och andnöd.

Brottet bedömer man som grov misshandel då mannen ska ha visat "särskild hänsynslöshet eller råhet när han begick gärningen under ett utdraget händelseförlopp och till viss del med tillhygge."

Någon gång mellan den 1 juni och 31 juli 2025 ska han på okänd plats i samma kommun även ha slagit samma kvinna mot huvudet och knuffat omkull henne. Detta orsakade smärta, blåmärken och skrapsår och för detta åtalas han för misshandel av normalgraden.

Tredje misshandelsåtalet

Mannen står även åtalad för ännu en misshandel av en annan kvinna. Den ska ha skett på en annan adress i samma ort den 5 juli 2025. Den misshandeln ska ha bestått av skallning mot kvinnans huvud och att mannen knuffat henne. Detta orsakade smärta, underhudsblödning och rivsår.

Som bevisning ska det finnas fotografier av målsägande, brottsplats, rättsintyg och händelserapporter med mera.

Mannen förnekar brott.