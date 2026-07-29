SUCCÉSOMMAR FÖR VIMMERBY CAMPING – ÖVER 100 000 BESÖKARE

Hampus Weth Wolmeryd som driver Vimmerby Camping med frun Elisabeth berättar att andelen utländska gäster nu är mycket större än den svenska. Speciellt norrmännen har börjat komma till campingen. Totalt är det över 100 000 besökare som campat eller varit badgäster från maj till slutet av juli. Foto: Stefan Härnström

Sommaren har varit bra för Vimmerby Camping. Campingägaren Hampus Weth Wolmeryd berättar om en tidig tillströmning av gäster som bara fortsatte och man beräknar att man haft 100 000 besökare på campingen och badstranden sedan i maj. – Den började intensivt och sedan har den hållit i sig. Vi startade med en rekordmaj och blev helt överrumplade i Kristi Himmelsfärd. Vi tänkte "Woaw, vad är det som händer?"

Hampus som driver campingen med frun Elisabeth berättar att inte ens det instabila vädret i juni och juli har jagat bort campinggästerna som mer och mer låter väderapparnas rapporter avgöra om man reser.

- För oss var juni ett rekordväder. För Astrid Lindgrens Värld är det elakt när det är 34 plusgrader, för oss blir det tvärtom. Succé. När julivädret har skakat betänkligt kommer folk ändå för då ska man till Astrid Lindgrens Värld. För oss har det varit en riktigt lyckoträff med hur vädret kommit i år.

"Många coola länder som besökt oss"

Vad gäller gästerna själva så har man märkt av en jättetrend. Andelen utländska besökare är nu i majoritet. 41 procent av gästerna är svenskar medan andelen från Norge fått en skjuts.

- Att ha så pass lite svenskar är ovanligt. Jag har försökt leta lite siffror bakåt och vi brukar ligga på 55 till 60 procent svenskar. Det innebär att resten av Europa har hittat hit på ett ännu större sätt. Norrmän som varit en svag målgrupp för oss innan har plötsligt kommit upp på topplistan över vilka som besöker oss.

Hampus lista visar att Sverige trots tappet är etta bland nationaliteterna med drygt 41 procent, Tyskland har knappt 33 procent och sedan följer Danmark, Norge och Schweiz. Holland har trillat ur - till förmån för norrmännen.

Har något annat land stuckit upp?

- Vi har många coola länder som besökt oss i år. Vi har haft besökare från Färöarna som har bilat hit. Alla brittiska landsdelar har varit här, folk från Australien, Lichtenstein och alla baltländer så nu har vi haft 51 846 övernattningar och 25 olika nationaliteter besökt campingen under sommaren och det är rätt maffigt.

Hur har beläggningen på campingplatser och stugor varit?

- Vi har varit 100 procent belagda sedan den nionde juli och kommer vara det till Bullerby Cuplördagen. Det ligger ungefär i nivå med vad vi brukar göra.

Annons:

Massor av besökare och utökad personalstyrka

Vimmerby Camping har 16 000 gästnätter just nu och snittekipaget har 3,5 personer. Lägger man till badgäster så blir det enligt campingens bedömning långt över 100 000 personer som varit vid Nossen från maj till slutet av juli när man lägger ihop de drygt 51 000 campinggästerna med ett uppskattat antal badande av samma mängd.

- Och då har vi Bullerby Cup kvar. Det är maffigt när man kan börja räkna den svenska befolkningen i procent, hela procentenheter, som har besökt oss.

Personalstyrkan har utökats med några personer och Hampus berättar att man har en reception som är duktiga på att hantera ärenden som dyker upp och ett vaktmästeri som jobbar sju dagar i veckan. Det som tidigare kunde stressa kan hanteras lugnt och metodiskt enligt honom.

- Det märks när vi kör ut våra gästenkäter från de som bor hos oss. Vi har fått in lite drygt tusen svar i år. Det som sticker ut är "Hur nöjd är du med personalen på anläggningen?". Den är på 4,7 av 5 och "Hur nöjd är du med besöket i Vimmerby?" på 4,6. Vi har aldrig varit i närheten av de siffrorna innan.

Hur gick det med fotbollskvällarna?

- Det var svinkul och hade vi haft fler kvällar som Hollandsmatchen då hade det blivit en bra affär. Nu var det istället "en rolig grej att få göra".