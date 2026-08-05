DEBATT: Att köpa grisen i säcken

Kan man kalla sig bank om man inte handhar kontanter? Kan man kalla sig post om man inte säljer frimärken? Kan man kalla sig landsbygdsparti om man inte har ett enda förslag?

Tredje valet i rad man går ut och kallar sig "landsbygdsparti" och vill att "hela kommunen ska leva" med en "vision" som kunde varit skriven av samtliga partier i Vimmerby och varit lika sann.

Så vad har man kommit med på åtta år för landsbygden i Vimmerby kommun?

I sina budgetar - Intet. I sina motioner - Noll. I övrigt - Inget alls.

"Det är svårt att få igenom sin politik i opposition", säger man.

Det är helt riktigt och sant. Ibland är det till och med svårt när man sitter i majoritet. Men det är givetvis ÄNNU svårare - ja, omöjligt - om man inte presenterar någon politik alls.

Det blir som att köpa grisen i säcken och chansa - som Galenskaparna sjöng - att rösta på ett parti som inget gjort i frågan på åtta plus år och bara nämner det när det är val.

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Det här är lite som jag och andra har gjort under tiden:

Mer än dubblade grundbidrag till små föreningar

* Mer pengar till lanthandlare som kör hem varor till kunder

* Ökade aktivitetsbidrag för ungdomar

* Stöta på hos Svevia när de inte vill laga bron i Locknevi

* Göra det enklare för föreningar att få medel till investeringar

* Säkrare elförsörjning på landsbygden

* Föreningar kan få arrangemangsbidrag återkommande

* Agerar mot trafikverkets tankar att släcka ner gatubelysning runt om i riket

* Pengar till investeringar på landsbygden i budget

* Bredband till fler på landsbygden

* Vimmerby föreningsliv tillsammans som knyter samman föreningslivet i hela kommunen.

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Utöver det finns det saker som inte blivit verklighet än, men som det jobbas på och för. Här några exempel. Det finns fler, men listan skulle bli lång:

Ökad tillgänglighet på badplatser

* Bättre mobiltäckning i delar av kommunen

* Linjelägga skoltrafik så att vem som helst kan fara med den ute på landet

* Barn ska kunna ta med kompisar hem med skolbussen

* Tågstopp i Gullringen (En långtida vision, jag vet, jag vet)

Du - Köp inte en gris i en säck …

Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby