DEBATT: Att köpa grisen i säcken

Tredje valet i rad man går ut och kallar sig "landsbygdsparti" och vill att "hela kommunen ska leva" med en "vision" som kunde varit skriven av samtliga partier i Vimmerby och varit lika sann.
Så vad har man kommit med på åtta år för landsbygden i Vimmerby kommun?
I sina budgetar - Intet. I sina motioner - Noll. I övrigt - Inget alls.
"Det är svårt att få igenom sin politik i opposition", säger man.
Det är helt riktigt och sant. Ibland är det till och med svårt när man sitter i majoritet. Men det är givetvis ÄNNU svårare - ja, omöjligt - om man inte presenterar någon politik alls.
Det blir som att köpa grisen i säcken och chansa - som Galenskaparna sjöng - att rösta på ett parti som inget gjort i frågan på åtta plus år och bara nämner det när det är val.
*
Det här är lite som jag och andra har gjort under tiden:
Mer än dubblade grundbidrag till små föreningar
* Mer pengar till lanthandlare som kör hem varor till kunder
* Ökade aktivitetsbidrag för ungdomar
* Stöta på hos Svevia när de inte vill laga bron i Locknevi
* Göra det enklare för föreningar att få medel till investeringar
* Säkrare elförsörjning på landsbygden
* Föreningar kan få arrangemangsbidrag återkommande
* Agerar mot trafikverkets tankar att släcka ner gatubelysning runt om i riket
* Pengar till investeringar på landsbygden i budget
* Bredband till fler på landsbygden
* Vimmerby föreningsliv tillsammans som knyter samman föreningslivet i hela kommunen.
*
Utöver det finns det saker som inte blivit verklighet än, men som det jobbas på och för. Här några exempel. Det finns fler, men listan skulle bli lång:
Ökad tillgänglighet på badplatser
* Bättre mobiltäckning i delar av kommunen
* Linjelägga skoltrafik så att vem som helst kan fara med den ute på landet
* Barn ska kunna ta med kompisar hem med skolbussen
* Tågstopp i Gullringen (En långtida vision, jag vet, jag vet)
Du - Köp inte en gris i en säck …
Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby