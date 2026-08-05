En del nyheter blir det – nu förbereder Kim butikens öppning

I tre års tid har Boston saknats i Vimmerby, men alltså inte länge till.

Tre långa år har gått. Har ni saknat Boston? Det behöver ni inte göra länge till. Kim Wickström är nu i full gång med att renovera butiken i hjärtat av centrala Vimmerby. – Jag har haft svårt att släppa det och letat efter rätt tillfälle att starta igen, berättar han mitt under förberedelserna.

En ung Kim Wickström startade klädbutiken Boston i centrala Vimmerby år 2012. Den levde sedan i elva år och var väldigt populär både bland Vimmerbys unga och äldre.

Men 2023 kom det tunga beskedet att Kim Wickström tvingas stänga. Han gick vidare i livet, tog ett annat jobb, men någonstans fanns hela tiden den där drömmen om att det var det här han ville göra.

– Jag har haft svårt att släppa det hela tiden och har letat efter rätt tillfälle, berättar han.

Det rätta tillfället för småbarnspappan, som numera är tvåbarnsfar, dök aldrig upp. Tidigare i somras tog han därför beslutet. Han kör igen och återupplivar Boston i Vimmerby.

– Så då är det bara att köra. Vi får se till att det funkar med att hämta och lämna barn, men det känns som att det funkar.

"En del är nytt"

Kim Wickström älskar att driva klädbutik och när vår tidning hälsar på i början av augusti håller han på att förbereda lokalen för fullt.

– Nu har vi målat klart, farsan och jag. Sedan har vi börjat med lite ställningar. Det är allt på en gång. Telefonen är glödhet och det handlar om att ringa leverantörer hit och dit.

Är tanken att det ska påminna om hur det var tidigare?

– Det kommer inte se likadant ut. När det gäller utbudet är en del nytt, en del det jag hade tidigare. Kunderna kommer känna igen utbudet, men det är lite mer riktat mot äldre. Tidigare var det mycket fokus ungdom till medel, men nu blir det 25 till 60 skulle jag säga. Det blir lite mer vuxet och det är väl för att jag blir äldre också, säger han och skrattar:

– Jag kan inte sälja ungdomskläder längre, det får någon annan göra, men det kommer finnas något till alla.

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Treårigt kontrakt

Utbudet till att börja med blir inte lika stort som under Bostons glansdagar.

– Men det är dynamiskt och kan gå både upp och ned. Märken kan också komma och gå. Jag ska försöka anpassa mig efter kunderna och inte ha samma märken som andra butiker i stan. Det här ska vara något nytt, ett komplement till det som redan finns.

Exakt öppningsdatum är inte satt ännu, men målbilden är slutet av augusti.

– Det är verkligen intensiva veckor nu. Man ska hitta tid till det här samtidigt som man ska skola in barnen. Vi försöker med den tiden vi har och det blir en del sena kvällar nu framöver.

Hyreskontraktet är skrivet på tre år.

– Vi testar och kör. Funkar det, så funkar det. Då kommer vi fortsätta, annars har jag gjort ett andra försök kan man säga.

Bra respons

Många glada tillrop har det varit sedan nyheten blev känd tidigt i somras.

– Responsen har varit jättebra. Det är kul att stå här i skyltfönstret. Många knackar eller kör tummen upp. Jag är väldigt nervös också. Man vill prestera och visa det bästa man har, men vi får göra så gott vi kan och bygga vidare sedan. Rom byggdes inte på en dag har jag hört och det är samma här, fast jag har hållit på tidigare.

Inledningsvis kommer han att driva butiken själv, men ha hjälp av sambon Natalie Skarhed Frisk när det gäller en del ekonomi.

– Hon kommer inte stå i butiken, men vi tittar på lösningar kring att anställa någon mer. Vi jobbar på det. Nu händer det ju saker varje dag, men det är en av frågorna vi tittar på.

Wickström kommer inte täcka för skyltfönstret under den fortsatta processen, utan det kommer gå att följa hur butiken växer fram igen.