Ska ha hoppat sönder sittbrädor i Södra Vi

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Foto: Bildbyrån
Någon gång mellan den 10 juli och 3 augusti i sommar har dett skadegörelse i Södra Vi.
Det ska handla om att någon, eller några, har hoppat sönder sittbrädor till en utemöbel, som kommunen har ställt upp i Södra Vi. Det finns inga iakttagelser och ingen misstänkt.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
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