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Ska ha hoppat sönder sittbrädor i Södra Vi

Foto: Bildbyrån

Ska ha hoppat sönder sittbrädor i Södra Vi

KRIM 04 augusti 2026 19.00

Någon gång mellan den 10 juli och 3 augusti i sommar har dett skadegörelse i Södra Vi. 

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Det ska handla om att någon, eller några, har hoppat sönder sittbrädor till en utemöbel, som kommunen har ställt upp i Södra Vi. Det finns inga iakttagelser och ingen misstänkt. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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