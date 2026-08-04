FLERA FÖRÄNDRINGAR I VIF:S TRUPPER – HAN TAS TILLBAKA

Edvin Johansson kallas tillbaka till Vimmerby efter en sejour i HMIS. Foto: Arkivbild

Det har varit en iskall sommar på värvningsfronten för de lokala fotbollslagen – men i Vimmerby IF blir det en del förändringar när höstsäsongen nu drar igång till helgen.

Den viktigaste nyheten är att målvakten Edvin Johansson, som varit utlånad till HMIS, under vårsäsongen, har kallats tillbaka till VIF. Mycket talar för att Johansson får chansen mellan stolparna i heta derbyt mot Gullringen på fredag.

Förstamålvakten Gustaf Johansson är avstängd och andrekeepern Belmin Hrustic bortrest.

– Det är på vårt initiativ som Edvin är tillbaka. Vi får se hur vi ställer upp och det är viktigt att han är tillgänglig för oss. Det är en möjlighet att han står på fredag, säger Patricia Pöder.

Kommer han vara kvar i truppen under hösten?

– Vi får se lite, vi har inte haft den fortsatta dialogen där ännu.

Lånar ut spelare till Hultsfred

Även 17-årige Esrom Habtom återvänder till VIF efter en sejour i Södra Vi under våren.

– Han ville komma tillbaka till oss och det är roligt. Sedan tycker jag att det är bra att man kan vara ute och spela i de andra klubbarna. Jag är tacksam för att vi kan ha det samarbetet och att vi kan flytta lite fram och tillbaka.

En spelare som går från Vimmerby är Khalid Ali som återvänder till Hultsfreds FK på lån.

– Jag är säker på att han kommer göra stor nytta där.

Är det aktuellt med nyförvärv till herrlaget?

– Inte som det ser ut just nu.

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Kan stå inför stora målvaktsproblem

För damlaget blir det också en del nyheter, men främst på minuskontot. Duktiga målvakten Ida Nyman ska plugga i Örebro och Saga Stejdahl ska flytta till Göteborg.

– Det är jättesynd att vi tappar Ida. Hon har varit jätteduktig och målvakt är den svåraste positionen att lösa på damsidan.

Kommer hon vara kvar i truppen?

– Vi har inte pratat så, hon vet inte sitt schema än. Hon kommer vara tillgänglig i inledningen av hösten och sedan får vi se hur vi lägger upp det. Mitt mål är att ha både henne och Saga tillgängliga så mycket det går hösten ut. Sagas mål är att vara tillgänglig, men avståndet försvarar saken.

Tappar VIF Ida Nyman kan läget bli prekärt i höst. Emilia Nilsson är inte tillgänglig för spel för närvarande och i truppen finns också 15-åriga Alva Gustafsson.

– Vi har målvakter i flicklaget också, men det blir lite sårbart att bara ha Alva till två lag. Det räcker med en skada så blir det jättesvårt. Jag jobbar på att få in någon mer målvakt.

På pluskontot finns Kujtese Rexha som är hemkommen från sin resa och Reta Hanno som återhämtat sig från skada.