Att bygga garage – de rätta valen för dig och din tomt

Ett garagebygge är en av de vanligaste typerna av byggprojekt för villaägare. Det ger bilen skydd samtidigt som det ger förutsättningar för att hålla bättre ordning på tomten. Dessutom bidrar det till ett ökat värde på fastigheten. Kan det bli bättre?

Olika typer av garage

Det finns lite olika typer av garage att välja mellan, beroende på vilka förutsättningar och vilket behov man har. Ett enkelgarage eller dubbelgarage räcker för en respektive två bilar och brukar dessutom ge plats för ett litet förråd, verktyg eller trädgårdsutrustning.

Carport är ett öppet alternativ som skyddar bilen mot vädret men samtidigt ger ett luftigare intryck. För dem som vill utnyttja markytan maximalt finns det också garage med övervåning som kan användas för exempelvis förvaring, hobbyverksamhet eller som ett extra rum.

Oavsett typ finns det ofta fina möjligheter att köpa färdiga byggsatser, som dessutom kan anpassas en del utifrån egna behov. Man kan också välja om man själv vill göra arbetet med monteringen, ta in olika entreprenörer, eller få alltihop gjort som ett nyckelfärdigt garage. Det senare brukar särskilt uppskattas av dem som kanske inte är så händiga eller som ser fördelen att låta någon annan samordna det hela och därmed få minst möjliga huvudbry själv.

Bygglov och regler – så funkar det

När man planerar att bygga garage är det viktigt att ha koll på de regler som gäller och som påverkar möjlig storlek, placering och utformning. Lite större garage kräver bygglov, liksom om det är tänkt att placeras nära tomtgränsen eller om det finns något i gällande detaljplan som innebär att extra hänsyn måste tas. I sådana fall är det kommunen som prövar vilket intryck garaget ger i det aktuella området, samt hur det påverkar omgivningen och trafiksäkerheten.

Ett så kallat attefallsgarage är ett litet specialfall. Det räknas som en komplementbyggnad som kan uppföras utan bygglov, och under vissa förutsättningar även utan bygganmälan. I praktiken handlar det om att byggnaden måste hålla sig inom en viss storlek, samt uppfylla krav på höjd, placering och avstånd till tomtgräns. Ett attefallsgarage får dessutom endast uppföras i anslutning till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Kommunens riktlinjer för komplementbyggnader ger vägledning kring vad som gäller lokalt. Tänk på att det alltid är fastighetsägarens ansvar att se till att projektet följer plan- och bygglagens krav.

Att få garaget färdigställt i praktiken

Förutom de val som måste göras vad gäller garagets utformning och placering, behöver man också tänka igenom hur mycket ansvar och praktiskt arbete man vill ta på egen hand.

Den som så vill kan uppföra sitt garage i lösvirke, med eller utan hjälp vad gäller utformningen av konstruktionsritningar och själva byggandet. Ett smidigare alternativ är dock att välja en paketlösning med färdiga delar som monteras samman på plats. Vanligen ingår stomme, väggar och tak, medan sådant som grundläggning och eventuella installationer får hanteras separat.

Om man inte vill bygga ihop byggsatsen själv kan man anlita olika hantverkare för det praktiska arbetet. Då blir det man själv som samordnar markarbetet, resningen av stomme, färdigställandet av taket och de installationer som behövs. Det ger stor frihet men kräver tid, planering och kontinuerlig uppföljning.

Alternativet är att vända sig till en byggfirma som tar det på totalentreprenad. Då kan man se fram emot att få ett nyckelfärdigt garage med minimal egen ansträngning. När samordningen och ansvaret sköts av en enda part så minskar dessutom risken för missförstånd och förseningar.

Kostnadsaspekter att tänka på

Kostnaden för att bygga garage påverkas av flera olika saker. Ofta står markarbetet för en stor del av totalkostnaden, särskilt om det krävs schaktning, dränering eller förstärkning av underlaget. Även grundläggningen kan variera i pris beroende på valet av konstruktion och markförhållandena.

Själva materialkostnaderna styrs framförallt av byggnadens storlek, kvaliteten på stomme, tak och ytskikt, samt valet av portar och dörrar. Eventuella tillval påverkar också priset, exempelvis extra isolering, belysning eller invändig inredning. Utöver detta tillkommer det kostnader för byggtjänster, såsom montering och eventuella installationer. Om man inte bygger själv har tidsåtgången för inhyrda arbetare stor betydelse för slutpriset.

Tips inför bygget

God planering är avgörande för att garagebygget ska fungera smidigt. Om valet faller på en viss modell som finns i form av byggsats så är nästa steg att ta in offerter från olika hantverkare eller byggfirmor som erbjuder totalentreprenad och därmed ett nyckelfärdigt garage.

Det är alltid bra att kontrollera referenser och att den eller de aktörer man väljer har erfarenhet av liknande projekt. Vad gäller tidsplanen bör den ta höjd för väderförändringar, leveranser och att det alltid kan uppkomma oförutsedda saker som kan påverka arbetets gång.

En budget bör ställas upp redan från början, inklusive marginaler för kostnader som kan uppstå längs vägen. Det är dessutom bra att tidigt prioritera vilka delar som är viktigast och var det finns utrymme för justeringar. Inför byggstart är det också viktigt att ha alla formella besked på plats, om sådana behövs, och att se till att det finns tekniska handlingar och anvisningar att följa.